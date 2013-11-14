TBMM'nin yeni binası 340 kamera ile korunacak

ANKARA

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, TBMM’nin henüz taşınılmayan yeni Halkla İlişkiler Binası’nın 214’ü güvenlik olmak üzere toplam 340 kamera ile korunacağını bildirdi. Yakut, binanın Dikmen caddesine bakan tarafına güvenlik açısından bir nöbetçi kulübesi yapılacağını söyledi. Yakut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine şu yanıtları verdi.

Yeni Halkla İlişkiler Binasının Dikmen Caddesine bakan tarafına, güvenlik açısından yeni bir nöbet kulübesi yapılmakta olup binanın hizmete girmesiyle birlikte yeteri kadar personel ile gerekli emniyet tedbirleri de alınacaktır.

Yeni Halkla İlişkiler Binasında, mevcut projede bulunan 126 güvenlik kamerasına ilaveten, TBMM Başkanlık Divanı kararı uyarınca, TBMM İdare Amirlerinden oluşan bir komisyonca yerleri kararlaştırılan ilave 214 güvenlik kamerası ile birlikte toplam 340 kamera ile bina içi ve çevresinde bulunan meydanların kontrolü sağlanacaktır.

TBMM'nin güvenliğinin gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması ve halka duyarlı bir Meclis oluşturularak hizmet standardının yükseltilmesi amacıyla TBMM İdare Amirliğinin onayıyla TBMM Güvenlik Koordinasyon Alt Kurulu oluşturulmuştur.

Bu Kurul; TBMM yerleşkesi ve kullanımındaki binalar ile Yeni Halkla İlişkiler Binasında yerinde yaptığı tetkik ve incelemelerde tespit ettiği hususlarla ilgili olarak muhtelif tarihlerde toplantılar yapmıştır. Bu toplantılar sonucunda Kurulun hazırladığı çözüm önerileriyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.