TBMM'nin turkuaz halıların maliyeti belli oldu: 1 milyon 350 bin lira

TBMM Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Meclis’in çeşitli harcamaları ve alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, ana binayı bir boydan diğer uca kadar yayılan ve kırmızısı ile değiştirilen turkuaz rengi halıların 1 milyon 350 bin liraya ihale edildiğini açıkladı. Şentop, 2017 yılı ve 2018 Ağustos ayı arasında 20 aylık süre zarfında Meclis’e hizmet veren 258 aracın akaryakıt giderinin 5 milyon 839 bin 210 olduğunu söyledi.

Şentop, turkuvaz halı konusunda yazılı yanıtında şunları söyledi:

“Yedi yıldır kullanılan bordo renkli halıların Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında kullanılmaya başlanan halılarla uyumlu olması amacıyla değiştirildiğini belirten Meclis Başkanvekili Şentop, “20 Temmuz 2016 tarihli başkanlık oluru gereği bordo halıların yüzde 100 yün turkuaz renkli halılarla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Değiştirilen halıların ev halısı ebadına küçültülerek kaymakamlıklara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere verilmesi planlanmıştır. Şubat 2018’de yapılan ihale sonucu 1 milyon 350 bin lira fiyat üzerinden tüm halılar turkuaz rengi halıyla değiştirilmiştir.” dedi.

''Müsriflik sürüyor''

Tasarruf tasarruf denilen bir dönemde halıların değiştirilmesini eleştiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Asgari ücretli çalışan 841 bin 121 kişinin maaşına denk gelen bir para kurumlar arası uyum gerekçesiyle halıya yatırıldı. Şayet uyum yapılacaksa gelir dağılımı arasındaki uyumsuzluğu giderin, maaşlar arasındaki uçurumu yok edin. Söylemler başka yapılanlar başka. Müsriflik sürüyor” dedi.

20 ayda 6 milyona yakın yakıt israfı

Soru önergesinde kamudaki araç envanterinin tespit edilmesinin yanı sıra Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesine yönelik çalışmayı da hatırlatan Atila Sertel’e verilen yanıtta, Meclis’in araç envanteri ve yıllık masrafları da ortaya çıktı.

Buna göre; TBMM’ye ait 88’i binek toplam 147, Emniyet Müdürlüğüne ait 41 ve kiralanan 70 makam aracıyla birlikte toplamda 258 araç TBMM’ye hizmet veriyor.

TBMM’ye hizmet veren araçların 2017 yılı yakıt tüketimi 686 bin 627 litre olurken, akaryakıt maliyeti de 3 milyon 252 94 lirayı buldu. Ocak 2018, Ağustos 2018 tarihleri arasındaki akaryakıt tüketimi 464 bin 906 litre olarak gerçekleşirken, bu tarihler arasındaki akaryakıt gideri de 2 milyon 587 bin lira oldu. Böylece Meclis’in 20 aylık akaryakıt gideri toplamda 5 milyon 839 bin 210 lira olarak gerçekleşti.

Yerli üretim yok

Meclis’in araç envanteri incelendiğinde Türkiye’de üretilen araçların büyük çoğunluğunun ithal olduğu görülürken, piyasa değeri 1 milyonun üzerinde olan 2012 model Mercedes S 600 L Guard, piyasa değeri 500 bin lira civarında olan 2012 model Mercedes S 350 L 4 Matic, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2010 model Mercedes 350 L ve piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan 2018 model Mercedes Maybach en dikkat çeken araçlar oldu. Yine Meclis’e ait araçlar arasında 1 adet 2004 model Hyundai limuzin ve 3 adet Audi A6, 1 adet Audi A8 otomobil piyasa değeri yüksek otomobiller arasında dikkat çekti.

Meclis’e ait binek araç sayısı 88 olarak açıklanırken, 31 adet 2016 model Volkswagen Passat, 1 adet 2017 model Volkswagen Passat, 36 adet 2016 model Audi A6 ve 2 adet 2018 model Audi A8 olmak üzere toplamda 70 araç makam aracı olarak kiralandı.

10 ayda 20 milyon baskı

Piyasadaki kağıt krizinden hareketle Meclis’in basılı yayınlarına ilişkin adet ve maliyetlerini de soran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e TBMM Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından verilen yanıtta, şöyle denildi:

“1 Ocak 2018 – 1 Ekim 2018 tarihleri arasında basımevinde TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan 49 bin 232 adet baskıda toplam 2 milyon 297 bin 748 sayfa yasama belgesi basılmıştır. Yasama belgeleri baskısı haricinde; Meclis Haber Dergisi, davetiye, broşür, kitap, afiş, bloknot, kartvizit, karton dosya, not kartı, tebrik, talep formu, zarf üstü baskı ve benzeri işler için 1 milyon 691 bin 204 baskıda toplam 20 milyon 25 bin 453 adet/cilt baskı yapılmıştır.”