TBMM'nin mesai nedeni açılım paketi

Resmi olarak 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 25 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı. Meclis'in tatili bu tarihten sonra başlayacak.

TBMM'nin yazın da mesai yapmasına, "açılım paketi" neden oldu. TBMM, 25 Temmuz'a kadar HDP tarafından ısrarla istenen, hükümetçe hazırlanacak yasal düzenlemeleri çıkaracak. Planlanan "açılım düzenlemeleri", sürece dahil olan kamu görevlilerine "yasal güvence" getirirken, örgüt yöneticisi olmayan PKK militanları için de "rehabilitasyon" olanağı getirecek.

Muhalefet itiraz etti

TBMM Genel Kurulu'nun 1 Temmuz'da olağan mesailerini tamamlaması planlanıyor. Ancak Ak Parti'nin getirdiği grup önerisi bugün Genel Kurul'da oylanarak, TBMM'nin çalışma süresi 25 Temmuz'a kadar uzatıldı.

AK Parti'nin getirdiği uzatma önerisine muhalefet ısrar etti.

Genel Kurul'da yapılan görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay şöyle konuştu; "İktidar partisi grup başkanvekilleri herhalde bu öneriyi hazırlarken Ramazanı unutmuşlar. Siz iftarı da hesaplamamışsınız burada, yani herhalde bu sene oruç tutmayacaksınız öyle anlaşılıyor. Sizin ki bir şey değil de mübarek aya girerken böyle bir takvim ortaya koyarken insan Allah’tan korkar, şu Meclis personelini biraz düşünür. Bu Meclis personeli ne yapacak. Ne kadar ayıp, ne kadar günah.”

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz da, “Önümüzde Ramazan ayı var, Cuma günü sahura kalkacağız. Ramazan ayına giriyoruz, 10 Ağustos’ta bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Böyle bir grup önerisi getiriyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki bu grup önerisi uygulanmaz. Saat 21’e kadar nasıl çalışacaksınız. Saat 8.30’da iftar açacağız. İftarı Genel Kurul’da açan milletvekillerini görebileceğiz mi?” diye sordu.

TBMM'nin çalışma takvimi

TBMM Genel Kurulu'nda geçen uzatma önergesi uyarınca Meclis Genel Kurulu, 8, 15, 22 Temmuz Salı günleri 15 ve 21 saatleri arasında çalışacak. Genel Kurul 9, 10, 16, 17, 23 ve 24 Temmuz Çarşamba ve Perşembe 14 ve 21 saatleri arasında çalışacak. Günlük programlarının tamamlanmaması halinde günlük programlarının tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilecek.