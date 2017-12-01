TBMM'nin ilk kadın İdare Amiri Çankırı, memleketinde zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nin (TBMM) ilk kadın İdare Amiri seçilen Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yeni görevinin ardından ilk kez geldiği seçim bölgesi Mardin\'de, zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı.

Cumhuriyet tarihinde TBMM Meclis İdare Amirliğine seçilen ilk kadın olan Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bu görevden sonra seçim bölgesi Mardin\'e yaptığı ilk ziyarette, havalimanında törenle karşılandı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyesi milletvekillerinin de eşlik ettiği Çankırı, havalimanında çiçekler, davul zurna ve zılgıtlarla karşılandı. Çankırı, kendisini karşılamak üzere gelen hemşehrileriyle tek tek tokalaşarak teşekkür etti. Çankırı daha sonra beraberindeki milletvekilleri ile partisinin il başkanlığına geçti.

Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, il başkanlığında yaptığı konuşmada, kadın dayanışması güçlendikçe neler yapabileceklerini, neleri aşabileceklerini çok iyi bildiklerini söyledi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise siyasette kadınların başarılı olmasının önemine dikkat çekerek, \"Toplumun bir kanadının eksik uçtuğu bir alanda toplumun sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi mümkün değil. Kadın elinin değmediği her şey eksik. Bu topluma kadın elinin daha fazla değmesi, toplumun kadın hassasiyetini daha derinden hissetmesi son derece önemli. Bu anlamda TBMM\'de bir ilki gerçekleştiren Ceyda Bölünmez Çankırı kardeşimizle gurur duyuyoruz\" dedi.

Komisyon üyeleri ve Çankırı daha sonra Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



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