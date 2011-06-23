-TBMM'NİN GEÇİCİ BAŞKANI KAYDINI YAPTIRDI TBMM (A.A) - 23.06.2011 - 24. Dönem TBMM'de ''en yaşlı üye'' sıfatıyla geçici başkanlığı üstlenecek olan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, milletin vekili sıfatını taşıyanların, bunun sorumluluğuyla yemin edeceklerine kani olduğunu belirterek, ''O nedenle problem çıkacağını düşünmüyorum'' dedi. 24. dönem milletvekilleri kayıt yaptırmaya devam ediyor. Kaydını yaptıran Ekşi, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclisi yönetmeye hazır olduğunu ifade eden Ekşi, herhangi bir kriz beklemediğini söyledi. Ekşi, ''Beklemiyorum, çünkü TBMM üyeliği sıfatını kazanmış insanların kendilerine düşen sorumluluğun gereğini yapacaklarına eminim. TBMM'nin açıldığı 1920'den bu yana geçen 91 sene içinde sayısız güzel örnekler, gelenekler oluşturuldu. Ben milletin vekili sıfatını taşıyanların bunun sorumluluğuyla yemin edeceklerine kaniyim. O nedenle problem çıkacağını düşünmüyorum'' dedi. ''BDP'lilere çağrınız olur mu? Meclisi boykot etmeyi düşünüyorlar'' sorusu üzerine Ekşi, ''Bu arkadaşlarımızın da kendilerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini eminim. Olursa ne olur? Olursa Başkanlık Divanı olarak hem İçtüzük hem de yerleşik geleneklerin gereğini yerine getiririz'' dedi. CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal için karar beklendiğinin anımsatılması üzerine ise Ekşi, Balbay ve Haberal'ın serbest bırakılmalarını ve milletvekili sıfatıyla görevlerini yapmalarını beklediğini ve arzu ettiğini kaydetti. Ekşi, ''Aksi karar çıkarsa yargının kararıdır. Yargının kararına saygı göstermek hepimizin borcudur, ama yargı kararları eleştirilmez değildir. Hepimiz düşündüğümüz, bildiğimiz neyse o karar karşısında gerekenleri söyleriz'' diye konuştu. Ekşi daha sonra TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan ve yardımcıları ile Genel Kurul salonuna geçti. 24. dönem TBMM'de ''en yaşlı üye'' sıfatıyla geçici başkanlığı üstlenecek olan Ekşi, burada, Başkanlık Kürsüsü, Genel Kurulda siyasi partilerin yerleşim düzenleri ve diğer konularla ilgili bilgi aldı. -İKİ YAKAYA DA ROZET- Oktay Ekşi'nin ardından kaydını yaptıran CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ''Oktay ağabeyin yanında biz sönük kaldık'' diye espri yaptı. Özbolat, ''Oktay ağabeyi belki de başkanlık koltuğuna oturur kalkmaz. Meclis Başkanı seçimi de otomatik olarak sonuçlanmış olur. Şahsi fikrimi söylüyorum. Başlamışken devam etsin'' dedi. Durdu Özbolat'ın iki yakasına eşi Elif ve kızı Ezgi Özbolat tarafından ayrı ayrı rozet takıldı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüşmeye gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak da kayıtların yapıldığı bölüme gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ile ilgili bir soru üzerine Çolak, ''Hakan Şükür güzel bir insan. İnşallah çok başarılı olur. Güzel şeyler bekliyoruz futbol adına'' dedi. Bir gazetecinin ''Hakan Şükür hava toplarında iyiydi'' sözlerine Çolak, ''Hava toplarında iyiydi, ama gol pozisyonlarında da zaman zaman kaçırsa da goller atardı. Bizi çok iyi temsil ettiği bir gerçek'' dedi. 24. dönem milletvekillerine başarılar dileyen Çolak, kendisinin milletvekilliği başvurusunu geç yaptığını, 25. dönemde burada olmayı düşündüğünü söyledi.