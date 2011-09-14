-TBMM'nin eski eşyaları eğitimin hizmetinde TBMM (A.A) - 14.09.2011 - TBMM'de, ihtiyaç fazlası olan ve demirbaş kayıtlarından düşürülen eşyalar, talepte bulunan okullara veriliyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, eski hizmet binasının yıkılması nedeniyle boşta kalan malzemeler ve kullanımdan düşen diğer eşyaların boşaltılması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu malzemelerden bir kısmı öğrencilerin derslerde kullanması için okullara dağıtıldı. Talep eden okullara gönderilen eşyalar arasında, masa, sandalye, koltuk, dolap, raf, sehpa, televizyon ve atık halı bulunuyor. Eşyaların dağıtılmasının büyük memnuniyet yarattığını belirten yetkililer, bu şekilde okulların bazı eksiklerinin kapatıldığını söyledi. Yetkililer, okulların TBMM'den daha çok bilgisayar, yazıcı, projeksiyon makinesi, kamera ve faks ile fotokopi makinesi de istediklerini belirtti. Bu taleplerin de karşılanmaya çalışıldığını belirten yetkililer, Ankara'da 15, Kırşehir, Çankırı, Sakarya ve Kırıkkale'de birer okul olmak üzere toplam 19 okula ihtiyaç fazlası eşyalardan gönderildiğini ifade etti.