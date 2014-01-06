TBMM’nin dört komisyon başkanı belirlendi

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Recai Berber, Milli Eğitim Komisyona Başkanlığına Naci Bostancı, Sanayi Komisyonu Başkanlığına İbrahim Halil Mazıcıoğlu, Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına da Oya Eronat getiriliyor

Yolsuzluk iddialarının kamuoyuna yansıdığı 17 Aralık’tan sonra yapılan Kabine revizyonu ile boşalan TBMM’nin dört komisyon başkanlığı için yeni isimler belirlendi.

Alınan bilgiye göre, AKP Grup Yönetimi’nin, Başbakan Erdoğan’ın onayını alarak dört komisyon başkanlığı için belirlediği yeni isimler şöyle:

-Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AKP Manisa Milletvekili ve Komisyon üyesi Recai Berber,

-Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AKP Amasya Milletvekili ve komisyon üyesi Mehmet Naci Bostancı,

-Sanayi Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına Gaziantep Milletvekili ve komisyon sözcüsü Halil İbrahim Mazıcıoğlu,

-Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına Diyarbakır Milletvekili ve Komisyon üyesi Oya Eronat.

Meclis İçtüzüğü gereğince, komisyon başkanlıklarında boşalma olması halinde, TBMM Başkanı’nın çağrısı üzerine ilgili komisyonlar, eksik üyelerini tamamlaması sonrasında toplanarak başkan, başkanvekili, katip ve sözcüsünü seçiyor.

Bu duruma göre, söz konusu komisyonlarda, eski başkanlar olan dört üyenin bakanlıklara atanmaları nedeniyle yerlerine AKP’den yeni milletvekilleri seçilecek. Bu seçimin ardından da başkanlık için belirlenen isimler, yeni koltuklarına oturacak.

Başbakan Erdoğan’ın 25 Aralık’ta açıkladığı AKP hükümetinin 4. kabine revizyonu sonrasında 10 yeni bakan atanırken Sanayi Komisyonu Başkanı Fikri Işık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Bayındırlık Komisyonu Başkanı İdris Güllüce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanlığına, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına getirilmişti.