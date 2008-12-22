TBMM'nin arşivi halka açılıyor

Meclis'in 11 milyon 500 bin sayfalık arşivi, elektronik ortama yüklenerek halka açılıyor. 1961'den beri Meclisin sığında hizmet veren arşiv, yeni binaya taşındı.



TBMM'nin 1961 yılından beri kullandığı parlamento binasının sığınağında bulunan arşivde, yeniden yapılanmaya gidildi.



Dikmen girişinde yeni yaptırılan Ziyaretçi binasının alt katları, arşiv binası olarak düzenlendi. TBMM Genel Kurulu ve kulislerin alt katında bulunan sığınakta yer alan dokümanlar, Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü tarafından yeni arşiv binasına taşındı.



11 milyon 500 bin sayfalık arşiv



Sadece araştırmacılara hizmet veren Meclis arşivi, internet ortamına aktarıldıktan sonra bütün vatandaşların kullanımına açılacak.



Arşivde, TBMM'nin kuruluşundan günümüze kadarki yasama faaliyetlerinin yanı sıra Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan'ın 1908'den itibaren tutanakları da yer alıyor.



Arşivde, şimdiye kadarki milletvekilleri ile personelin özlük dosyaları da bulunuyor.



Arşivde, şimdiye kadar çıkarılan kanunlar, kararlar ve kadük kanunlarla birlikte, milletvekili mazbataları da muhafaza ediliyor.



1908'den itibaren korunan arşivde yaklaşık 11 milyon 500 bin sayfalık doküman bulunuyor.



Genel Kurul'un, gizli oturum tutanakları ise "Gizli Arşiv" bölümünde muhafaza ediliyor.



Arşiv, elektronik ortama aktarıldı



Bir firmayla yapılan anlaşma doğrultusunda arşivin tamamı, elektronik ortama aktarıldı. Arşivin elektronik ortama aktarılması işlemde günde 3 vardiya halinde aralıksız çalışmalarla 4 ayda tamamlandı.



Taramadan geçirilerek bilgisayara yüklenen 11 milyon 500 bin sayfalık arşiv, üzerinde son kontrollere başlandı.



Kontrollerin tamamlanmasının ardından, TBMM'nin elektronik arşivi önce Intranet ağından meclisteki bilgisayarların kullanımına, daha sonra da internet aracılığıyla halkın hizmetine sunulacak.



Isı ve nem oranı dengeleniyor



Yeni arşiv binası, arşiv için gerekli şartlar doğrultusunda inşa edildi.



Arşiv binasında, dayanıklı kapılar, hassas klima ve çelik raflar kullanıldı. Güneş almayacak şekilde yapılan arşiv binası, dışarıdaki havadan da en az şekilde etkilenecek halde yaptırıldı.



Arşivde kullanılmaya başlayan hassas klimalarla, arşivin ısı ve nem oranı kontrol altında tutuluyor.



Yaklaşık 48 yıldır hizmet veren eski arşivdeki ahşap raflar, yerini çelik raflara bıraktı. Yetkililer, gelecek 2 yıllık dönemde, çelik rafların kapalı hale getirileceğini, gerekli dokümanın otomatik olarak raftan çıkacak şekilde düzenleneceğini anlattı.



Yangına karşı korunaklı yapılan binada, gazlı yangın söndürme sistemi de kurulacak. Bu sistemle yangın çıkması halinde arşivdeki oksijen boşaltılarak, yangının arşive zarar vermeden sönmesi sağlanacak.

