TBMM'nin 25. dönem ikinci yasama yılının ilk ve son toplantısı yarın yapılacak

TBMM, 1 Kasım’da tekrarlanacak milletvekili genel seçimleri için tatil kararı almadan önce, 25. Dönem ikinci yasama yılı ilk birleşiminin açılışını yarın yapacak. TBMM Genel Kurulu 15.’00’de toplanacak. 1 Kasım için tatil kararı alınması durumunda ‘en kısa yasama yılı’ olarak tarihe geçecek. 7 Haziran seçimlerinden sonra TBMM Genel Kurulu ilk birleşimini 23 Haziran, son birleşimi 3 Eylül 2015’de yaptı.

Resmi verilere göre, TBMM Genel Kurulu 23 Haziran ile 3 Eylül arasında 9 kez toplandı. Toplam, 28 saat 46 dakika çalıştı. Seçim hükümetindeki Kalkınma Bakanlığı görevinden istifa eden HDP İzmir Milletvekili ile 30 milletvekili kendilerine ait odaları olmadan çalışmalarını yürüttü. Kimi milletvekili komisyon odalarında kimisi de başka milletvekilleriyle aynı odada idare etti.

9 birleşimde 721 sayfa tutanak tutuldu. İhtisas ya da Araştırma Komisyonları kurulamadı. 1900’e yakın yazılı ve sözlü soru önergesi verildi. 100’e yakın Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verildi.

7 Haziran seçimlerinde CHP’den Meclis’e giren İhsan Özkes, partisine ağır eleştirilerde bulunarak istifa etti. En son AKP’ye yakın açıklamalarıyla da gündem oldu. MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de geçici hükümette bakanlık teklifini geri çevirmeyince partisinden ihraç edildi. Türkeş’le bir milletvekili kaybedince 80 milletvekili olan MHP 79 milletvekili ile dönemi kapatacak.

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da, Başkanlık Divanı üyeleri de 25. Dönemin en kısa görev yapan isimleri arasında yer alacak.

1 Kasım seçimlerinden sonra TBMM 26. dönem için işbaşı yapacak.