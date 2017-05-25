TBMM’den vekilliği düşürme gerekçesi: Kamu yararı

TBMM Başkanlık Divanı’nda HDP'li Hezer ve Sarıyıldız için hazırlanıp kabul edilen alt komisyon raporunda, “Yasama görevinin uzun süre erine getirilmemesinin kamu yararına ters düşmesi dikkate alındığında” denildi.

TBMM Başkanlık Divanı’nda HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın iç tüzük’ün ilgili maddeleri gerekçe gösterilerek milletvekilliklerinin düşürülmesi konusunda önemli adımlar atıldı. CHP ve HDP’li TBMM Divanı üyelerinin itirazına rağmen iki vekil hakkında hazırlanan "Başkanlık Divanı Alt Komisyon Raporu" kabul edildi. Buna göre, Tuğba Hezer’in dosyası Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’na sevk edildi. Ancak, Faysal Sarıyıldız’ın dosyası sağlık raporlarıyla birlikte yine iç tüzük uyarınca dosyası Meclis Genel Kurulu’na sunulacak. Anayasa Komisyonu’nun karma komisyon takvimi belirlemesi bekleniyor.

Hezer ve Sarıyıldız’ın ödenek ve yollukları kesiliyor

Başkanlık Divanı toplantısında Hezer ve Sarıyıldız’ın durumu için kurulan alt komisyon raporu da kabul edildi. CHP ve HDP’nin itirazına rağmen kabul edilen rapor, kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla dikkat çekiyor. İki milletvekili hakkında ayrı başlıklar halinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler yer veriliyor. Raporda, İç Tüzük'ün 154. Maddesi uyarınca iki vekilin ödenek ve yolluklarının kesilmesi yönünde öneri dikkat çekiyor.

1993 ve 1995 yılında toplam 68 milletvekili

Başkanlık Divanı’nda kabul edilen raporda, 1993 ve 1995 yılındaki benzer durumda olan toplam 68 milletvekili hakkında karma komisyona sevk örneklerine yer verildi.

Raporda, Tuğba Hezer ile Faysal Sarıyıldız, hakkında ayrı ayrı hazırlanan devamsızlıklar ve süreci anlatan bölümler yer aldı. Hezer’in 2. Yasama yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak Genel Kurul'da 47 birleşime katılmadığına ilişkin düzenlenen devam cetveline milletvekili tarafından itiraz edildiği belirtildi. Raporda, daha sonraki süreçle ilgili değerlendirmeler şöyle yer aldı:

-Sayın milletvekilinin, gerek kendisinin ve siyasi partisinin bildirimlerinden gerekse de Adalet Bakanlığı’nın bildiriminden siyasi parti görevi gibi gerekçelerle belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğunun ve Genel Kurul’un 47 birleşimine katılmadığının sabit olduğu tespitiyle;

-Başkanlığın Sayın milletvekiline yönelik 24.10.2016 tarihli dikkat çekme yazısı, itiraza konu siyasi parti genel merkezinin yurt dışı görevlendirmelerinin Anayasa ve İç tüzük çerçevesinde devamsızlığa mazeret oluşturan resmi görev sayılmaması, ayrıca yasama görevinin uzun süre yerine getirilmemesinin kamu yararına ters düşmesi dikkate alınarak Başkanlıkça izin istemlerinin reddi yönünde tesis edilen işlemlerin yerinde olduğu ve itirazın reddi hususunu Başkanlık Divanı’na önerilmesi;

-Bu çerçevede, Ekim-Kasım ve Aralık aylarında 5’er birleşimi aşan toplamda Genel Kurul’un 47 birlemişinde devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi konusuna dair Anayasa’nın 84. ve İç tüzüğün 138. Maddesi uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için dosyanın Karma Komisyonu’na gönderilmesinin Başkanlık Divanının oy çokluğuyla

- Tuğba Hezer’e ilişkin devamsızlığı tespit edilen birleşimlerin aralıksız iki ayı aşması (aralıksız üç ay olması) sebebiyle iç tüzüğün 154. Maddesi hükmü kapsamında ödenek ve yolluğunun verilmemesinin Genel Kurul’a teklif edilmesinin Başkanlık Divanına önerilmesi oy çokluğuyla

-Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında 2. Yasama yılı Ekim-Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak Genel Kurul’un toplam 47 birleşimine katılmadığına dair düzenlenen cetvel ile bu cetvele ilişkin sayın milletvekili hakkında yapılan itiraz değerlendirilerek; sayın milletvekilinin; gerek kendisinin gerekse siyasi partisinin bildirimlerinden, Adalet Bakanlığı’nın bildiriminden siyasi parti görevi gibi gerekçelerle belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğunun ve Genel Kurul’un 47 birleşimine katılmadığının sabit olduğu tespitiyle

- TBMM Başkanlığına sunduğu 21.11.2016 tarihli 3 ay süreli ‘seyahat edemez” doktor raporunun Sayın milletvekilinin aynı dönemde kamuoyuna yansıyan bir çok siyasi faaliyete katılımının bulunması, rapor süresiyle çakışan ve daha sonra verilen HDP Genel Merkezi’nin geriye dönük görevlendirmesiyle çelişen bir nitelik arzetmesi ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Hakem Hastanenin ‘seyahat edemez’ raporunun fenne uygun olmadığına ilişkin bildirimi ile yasama görevinin uzun süre yerine getirilmemesinin kamu yararına ters düşmesi dikkate alındığında sağlık durumu ve parti görevlendirmesi gerekçelerine dayandırılan izin istemleri ve itirazların reddinin İç Tüzüğün 151. Maddesine göre Genel Kurul’un onayına sunulmasının Başkanlık Divanına önerilmesi oy çokluğuyla...