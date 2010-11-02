-TBMM'DEN TÜRK VE TUĞLUK'A RET TRABZON (A.A) - 02.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk'un, milletvekilliğine geri dönmek için yaptıkları başvuruya ilişkin soruyu, ''Her iki eski milletvekilinin de milletvekilliklerinin düşürülmesine karar veren organ TBMM değildir. Anayasa Mahkemesi bu kararı vermiştir. Anayasa değişikliği yeni bir durum ortaya çıkarmışsa bunu değerlendirecek olan da bu kararı veren organdır. O da Anayasa Mahkemesi'dir. Bizim böyle bir yetkimiz yoktur. O nedenle bu talebe olumsuz cevap verdik, ret cevabı verdik'' dedi. Şahin, Trabzon Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı Şahin, Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliklerinin iade edilmesi için girişimde bulunduğunu hatırlatarak, sonucunu soran gazeteciyi şöyle yanıtladı: ''Evet, Tuğluk ve Türk, TBMM Başkanlığına başvurarak son Anayasa değişikliğinden sonra milletvekilliklerinin iade edilmesini istedi. Konuyu biz Meclis Başkanlığı olarak inceledik ve her iki sayın eski milletvekilinin de milletvekilliklerinin düşürülmesine karar veren organ TBMM değildir, Anayasa Mahkemesi bu kararı vermiştir. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Organlar birbirlerine müdahale edemezler, yargının kararını TBMM Başkanlığı değiştiremez. Anayasa değişikliği yeni bir durum ortaya çıkarmışsa bunu değerlendirecek olan da bu kararı veren organdır o da Anayasa Mahkemesi'dir. Bizim böyle bir yetkimiz yoktur. O nedenle bu talebe olumsuz cevap verdik, ret cevabı verdik ve ilgili kişilere de bu cevabımız yazılı olarak gönderilmiştir.''