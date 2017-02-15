TBMM'den Rusya ile imzalanan 'şehitlik anlaşmasına' onay

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 'şehitlik anlaşması' kabul edildi. Anlaşma, Rusya'nın değişik bölgelerinde defnedilmiş olan Türk askerleri için şehitlik anıtı inşa edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılmasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulu bugün uluslararası anlaşmalara ilişkin tasarılar için mesai yaptı. Bu çerçevede, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" da ele alındı.

Anlaşmaya ilişkin tasarı oylamaya katılan 188 milletvekilinin oyu ile kabul edildi. Anlaşma ile 1. Dünya Savaşı yıllarında esir düşen ve kamplarda hayatlarını yitirerek Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde defnedilen Türk askerleri için şehitlik anıtı inşa edilecek. Anlaşma ile ayrıca, Vladivostok, Petrevski ve Hirov şehirlerinde bulunan Türk askerlerinin mezarlarının künye tespitinin yapılması ve bu şehirlerde de birer anıt inşa edilmesi de amaçlanıyor.

Söz konusu anlaşma 3 Aralık 2012 tarihinde Başbakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi 3. toplantısında Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştı. Rusya, anlaşmaya ilişkin iç onay sürecini 11 Aralık 2013 tarihinde tamamlanmıştı.

TBMM’de kabul edilen anlaşmaya ilişkin yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Türkiye’deki iç hukuk sürecine de son nokta konulmuş olacak.