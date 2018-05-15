TBMM'den Kudüs için ortak bildiri

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - TBMM\'de AK Parti, CHP ve MHP ortak bildiriyle İsrail\'in Gazze\'de yaptığı katliamı kınadı.

Hazırlanan ortak bildiri de şu ifadelere yer verildi:



\"Biz TBMM\'nin üç parti grubu olarak Kudüs\'te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildiriyi tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz. ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıma kararını, BM üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul zirvesindeki şiddetli tepkilerine rağmen uygulamasını, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirmiştir. 14 Mayıs 2018 günü Gazze şeridinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp an itibariyle 60 kişiyi katleden, 2770\'in üzerindeki kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD\'nin ve İsrail\'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması, İsrail\'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır. Bu barbarca saldırı ve katliamların, dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim bir yönüdür. Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka-hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz. Yaşasın Filistin, Yaşasın Kudüs.\"



Ortak bildiride AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay\'ın imzaları yer aldı.