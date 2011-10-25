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Politika

TBMM'den depremzedeler için yardım kampanyası TBMM (A.A)

25 Ekim 2011 14:19

-TBMM'den depremzedeler için yardım kampanyası TBMM (A.A) - 25.10.2011 - TBMM, Van'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla yayımlanan duyuruda, 23 Ekimde Van ve çevresinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara yardımda bulunmak için kampanya başlatıldığı belirtildi. Kampanyaya katılmak isteyen milletvekilleri ve TBMM çalışanları para yardımını, Ziraat Bankası TBMM Şubesi 329 84 67-6013 numaralı hesaba (IBAN No: TR 540001 0009 0303 2984 6730 13) hesabına yapabilecek.

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