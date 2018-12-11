TBMM'den 'bütçe' notları: Albayrak ‘dinlendirdi', Kılıçdaroğlu nabzı artırdı

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün sürmesi beklenen bütçe görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumuyla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi adına yaptığı konuşma AKP kanadında son dönemlerin en kalabalık ve ilgiyle dinlenen muhalefet konuşması oldu. Kılıçdaroğlu’nun Süleyman Şah türbesine dikkat çekerek, “Ben ölürüm de bir çakılı dahi vermem. Kimse kahramanlık edebiyatı yapmasın” sözleri AKP’lileri kızdırdı. Bir anda hareketlenen Genel Kurul’da iki partinin milletvekilleri zor sakinleştirildi.

Ekonomi ağırlıklı konuşma yapan CHP Genel Başkanı’nın, “Buraya geldiler, konuştular vergiyi tabana yayacağız. Yahu, vergi zaten tabanda kardeşim, sen geliri tabana yay da yukarıdan vergi al biraz” sözleri de çok alkış aldı. CHP liderinin kürsüden AKP Grubuna dönük yaptığı konuşma bitiminden hemen sonra AKP Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından eleştiri konusu yapılınca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yanıt verdi. Bütçenin ilk gününde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sunumuyla Genel Kurulu ‘dinlendirdi’, Kılıçdaroğlu, nabzı attıran taraf oldu.

Erkan Baş’ın ‘konuşma’ isyanı

Genel Kurul başlarken iki milletvekili ile parlamentoda temsil edilen TİP Başkanı Erkan Baş, grubu olmayan çok sayıda parti ve bağımsız milletvekilleri bulunduğunu belirterek, şahıslar adına yapılacak görüşmelerde bağımsız milletvekilleri ile grubu olmayan partilere bir öncelik tanınmasını istedi. Meclis Başkanı Yıldırım, iç tüzüğe dayanarak usul tartışması açılmasını isteyen Baş’ın talebini 7 Nisan 2016’da alınan karar uyarınca reddetti.

Bülent Kuşoğlu: Adaylık iddiaları çok saçma

Bütçe kulislerinin vazgeçilmez gündem maddesi ittifak görüşmeleri oldu. CHP’nin İyi Parti ile görüşmelerinde, Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığı için adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu iddiaları reddetti. Kuliste gazetecilerin sorularına Kuşoğlu, "Benim böyle bir şeyden haberim yok. Ben genel başkan yardımcısıyım. Böyle bir şeyi konuşmuş değilim. Bu iddialar çok saçma" dedi.

Oldukça sönük bir havada geçen bütçede, eski ve yeni bakanların oldukları koltuklar boş kaldı. Yabancı ülke temsilcileri de katılmadı. Parlamenter sistemde ünlü düelloların geçtiği bütçeleri tarih oldu.