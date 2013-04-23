23 Nisan töreninde protokol salonuna basına karşı perde çekildi

Hülya Karabağlı / Ankara

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nın en önemli ayaklarından TBMM kutlamalarında basına ‘perde’ çekildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in, devlet protokolünü kabul etmeden önce yazılı ve görsel basının, devlet protokolünü görüntülediği tören salonuna perde çekilmesi üzerine görsel ve yazılı basın, Genelkurmay Başkanı, başbakan ve siyasi parti liderlerinin birbiriyle konuşup konuşmadıklarını, sohbet edip etmediğini ya da tokalaşıp tokalaşmadığını anlayamadı. Basın mensupları, devlet protokolünü sadece araçtan inip tören salonuna girişini görebildi. Ancak, Meclis Başkanı’nın kabulden önce beklediği tören salonunda ‘perde’ çekilmesi törenlere damgasını vuran liderlerin tokalaşma, sohbet ya da dargın duruşlarının basına yansıması engellemiş oldu. Medya bu kez perde engeli yüzünden görüntüleyemedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP’liler arasında neler olduğu perdenin arkasında kaldı.

Kulislerde ise, çözüm sürecinin törenlere yansıdığına dikkat çekildi.