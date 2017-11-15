"TBMM'deki iktidar kulisinde neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk tablosu yok?"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son günlerde özellikle iktidar partisinde artan Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetinin gözleri iktidar kulisine çevirdiğini ancak burada Mustafa Kemal Atatürk’e ait herhangi bir tablo veya resim yer almadığını söyledi. İlgezdi, konuyla ilgili TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, “TBMM iktidar kulisinde neden Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir tablo ya da resim yoktur? Tablo olmaması iktidar milletvekillerinin bir talebi midir yoksa Meclis Başkanlığı’nın bir tasarrufu mudur” diye sordu.

İlgezdi, TBMM’de onarım çalışmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait kaldırılan tabloları gündeme taşıyarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yanıtlaması istemiyle önerge verdi. İlgezdi’nin verdiği önerge ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onarım çalışmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait tablolarının kaldırıldığını ve yerlerine asılmadığı bilinmektedir.

Muhalefet kulisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün mareşal üniformalı tablosunun yanı sıra 10 Nisan 2013 tarihinde dönemin Meclis yönetimi apar topar bir kararla basın koridorunda yer alan ünlü ressam Yaşar Çallı’nın, “Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de ilk Meclis açılış konuşmasının resmedildiği” tabloyu restorasyon gerekçesiyle kaldırmış ve bir daha yerine asmamıştır.

Son günlerde özellikle iktidar partisinde artan Mustafa Kemal Atatürk hassasiyeti gözleri iktidar kulisine de çevirmiştir. Çünkü iktidar kulisinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait herhangi bir tablo veya resim yer almamaktadır.

. Meclis Başkanlığınız döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait kaç tablo veya resim, “onarım ve tadilat” nedeniyle yerinden kaldırılmıştır? Kaçı yerine tekrar konulmuştur?

. Ünlü ressam Yaşar Çallı’nın, “Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de ilk Meclis açılış konuşmasının resmedildiği” yaklaşık 30 yıllık tablosu 10 Nisan 2013 tarihinde, restorasyon gerekçesiyle basın koridorundan kaldırılmış ve yerine konulmamıştır. Yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen restorasyon devam mı etmektedir? Restorasyon tamamlandıysa tablo neden yerine konulmamaktadır? Tablo başka bir yere mi konulmuştur?

. TBMM iktidar kulisinde neden Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir tablo ya da resim yoktur? Tablo olmaması iktidar milletvekillerinin bir talebi midir yoksa meclis başkanlığının bir tasarrufu mudur?

. İktidar partisinin son günlerde artan “Atatürk hassasiyeti” sonrası iktidar kulisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunu asmayı düşünüyor musunuz?