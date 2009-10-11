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Politika

TBMM'deki dokunulmazlık dosyası 500'e ulaştı

TBMM'ye sunulan dokunulmazlık dosyalarının sayısı 500'e ulaştı.

11 Ekim 2009 03:00

TBMM'ye sunulan dokunulmazlık dosyalarının sayısı 500'e ulaştı.
     Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM'ye gelen Başbakanlık Tezkerelerinde ciddi artış görülüyor.
     Meclise 20. Dönemde 252, 21. Dönemde 247, 22. Dönemde 298 dosya geldi. 23. Dönemde gelen dosya sayısı ise 500'e ulaştı.
     Meclise 23. Dönemde gelen dosyalardan 75'i hakkında dokunulmazlıkların kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesi kararı verilirken, 76 dosya için oluşturulan 3 hazırlık komisyonu, çalışmalarını tamamlayamadı. Milletvekillerini dinleyen hazırlık komisyonları, aradan geçen süreye rağmen yeniden toplanıp dosyalarla ilgili karar veremedi. Bu dosyalarla birlikte 425 dosya hakkında herhangi bir karara varılamadı.
     Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyaların 312'si, DTP'li 21 milletvekiline ait. AK Parti'li milletvekilleri hakkında 113, CHP milletvekilleri hakkında 52, MHP milletvekilleri hakkında ise 22 dosya bulunuyor. Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in de dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir dosyası var.
     DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün 21, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 3, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün 2, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in ise birer dosya ile dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin herhangi bir dosya bulunmuyor.
     Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin en fazla tezkere, 37 dosya ile DTP Mardin Milletvekili Emine Ayna'ya ait.
     Yargılandıkları davalar nedeniyle savcılığa ifade vermeye gitmeyen DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş ve milletvekilleri Emine Ayna, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk'un durumuyla ilgili olarak Anayasa değişikliği yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürüyor.
     CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvurunun kabul edilmesi nedeniyle dokunulmazlık konusu, yeni yasama yılında da Meclisin gündeminde yer almaya devam edecek.

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