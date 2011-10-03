-TBMM'deki BDP toplantısına izinsiz girdi TBMM (A.A) - 03.10.2011 - TBMM'deki BDP toplantısına izinsiz girdiği belirtilen bir genç, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık tarafından dışarı çıkarıldı. BDP Grup Yönetimi ve milletvekilleri, Genel Başkan Selahattin Demirtaş başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantı sürerken, Sırrı Sakık, 20'li yaşlardaki bir genci kolundan tutarak, salonun dışına çıkardı ve görevlilere, ''Elini kolunu sallayarak buraya nasıl giriyor?'' şeklinde tepki gösterdi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da ''Kimliğini tespit edin, polise teslim edin'' diye bağırdı. Bunun üzerine görevliler, isminin Tolga Karaca olduğu bildirilen kişiyi olay yerinden uzaklaştırdı. Karaca, ''Beni başbakan çağırdı, beni dövecekler'' dedi. Karaca, ''Buraya neden geldiği'' şeklindeki sorulara da ''Türk milleti adına geldim'' karşılığını verdi. Karaca, polis tarafından gözaltına alındı. Sakık, Karaca'nın toplantı salonuna girdikten sonra dengesiz davranışlar sergileyerek, ''İnşallah bir şey olmaz'' dediğini aktardı. Karaca'nın grup toplantı odasına kadar nasıl geldiğini Meclis birimlerine soracağını ifade eden Sakık, bunda Meclisin olduğu kadar grup çalışanlarının da sorumluluğu olduğunu söyledi. Sakık, Karaca'nın bilinçli olarak BDP grubuna geldiğini düşündüğünü ifade ederek, salondan dışarı çıkmamak için bir süre direndiğini anlattı.