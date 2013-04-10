TBMM'deki Atatürk tablosu restorasyon için kaldırıldı

Hülya Karabağlı/ANKARA

Devlet kurumlarında "T.C" ibaresinin kaldırılması tartışılırken TBMM’de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ressam Yaşar Çallı’nın, "Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de ilk Meclis Açılış Konuşmasını” tasvir ettiği resim yerinden kaldırıldı.

30 yıl boyunca, basının görev yaptığı koridorun Parlamento Muhabirleri Derneği’ne yakın bölümde yer alan tablo bugün yerinden söküldü. Ancak, yıllar içerisinde koridorda değişiklik yapıldığı için geniş ebatlı tablo bir türlü koridordan çıkarılamadı. Bunun üzerine, ressam Yaşar Çallı Meclis’e çağırıldı. Meclis görevlileri, Meclis’in restorasyon çalışması için tabloları geçici atölyeye taşıdığını söyledi. Ancak, restorasyonun ne kadar süreceği belirtilmedi

Ressam Yaşar Çallı tablonun indirilmesi üzerine "resim elimden geçtikten sonra mermerli salona konulacak. Tabloyu elden geçireceğim. Bu tabloyu 1986'da yaptım" dedi.