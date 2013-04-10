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Politika

TBMM'deki Atatürk tablosu restorasyon için kaldırıldı

Ressam Yaşar Çallı'nın basın karidorunda yer alan Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de ilk Meclis Açılış Konuşmasını tasvir eden tablosu yerinden kaldırıldı

10 Nisan 2013 20:02

Hülya Karabağlı/ANKARA

Devlet kurumlarında "T.C" ibaresinin kaldırılması tartışılırken TBMM’de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ressam Yaşar  Çallı’nın, "Atatürk’ün  23 Nisan 1920’de ilk Meclis Açılış  Konuşmasını” tasvir ettiği  resim  yerinden kaldırıldı. 

30 yıl boyunca, basının görev yaptığı koridorun Parlamento Muhabirleri Derneği’ne yakın bölümde yer alan tablo bugün yerinden söküldü.  Ancak,  yıllar içerisinde koridorda değişiklik  yapıldığı için  geniş ebatlı tablo  bir türlü koridordan çıkarılamadı.  Bunun üzerine,  ressam Yaşar Çallı Meclis’e çağırıldı.  Meclis görevlileri, Meclis’in  restorasyon  çalışması için tabloları geçici atölyeye  taşıdığını  söyledi. Ancak,  restorasyonun  ne kadar  süreceği belirtilmedi

Ressam Yaşar Çallı tablonun indirilmesi üzerine "resim elimden  geçtikten sonra mermerli  salona konulacak. Tabloyu elden geçireceğim. Bu tabloyu 1986'da yaptım" dedi.

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