TBMM'deki acil toplantının nedeni belli oldu: Tutuklu vekillerin fotoğrafları kaldırılsın!

Ankara siyaset kulisleri bugün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis Başkanlık Divanı'nı acil toplantıya çağırmasıyla hareketlendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel çağrının sebebi olarak dün akşam Meclis'te çıkan kavga olduğunu düşündüklerini belirtti. Ancak TBMM Başkanı Kahraman’ın toplantı talebinin altından "Genel Kurul salonunda bulunan HDP’li tutuklu vekillerin fotoğrafları kalksın" talebi çıktı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis Başkanı’nın sabah saatlerinde kendilerini acil toplantıya çağırdıklarında tutuklu vekillerin durumlarını konuşacaklarını sandı ancak işin altında ‘fotoğraf konusunun’ çıktığını söyledi.

Meclis Başkanı Kahraman, toplantıda bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda nöbetçi Başkanvekili Pervin Buldan’a, "HDP’li vekillerin fotoğraflarının Genel Kurul'dan kaldırılmasını talep ediyorum. Bunun sizin başkanlığınız sırasında yapılması iyi olur" dedi. Buldan ise bu talebi reddetti.

Toplantıda Kahraman’a tutuklu vekillerin yasama çalışmasına katılıp katılamayacağı da soruldu. Kahraman bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptığını ancak bitmeden bir bilgi veremeyeceğini söyleyip, "Çalışma bitince ayrıntıları konuşuruz" dedi.