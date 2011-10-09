TBMM'deki 10 dil bilen vekil kim?

T24 - TBMM'de 24. Dönemde; Malayca, Urduca, Ermenice, Hintçe, Japonca, Rusça, Farsça bilen milletvekilleri var. 10 dil bilen AKP'li Sertçelik bu konuda rakipsiz...



24. Dönem Parlamentosunda, milletvekilleri dünya dillerinin bir çoğunu konuşabiliyor. Malayca, Urduca, Hintçe, Ermenice, Japonca, Rusça, Süryanice bilen milletvekilleri var.



AA muhabirinin, TBMM milletvekili albümü ile milletvekillerinin adaylık sürecinde bildirdikleri özgeçmişlerinden yaptığı derlemeye göre, birçok milletvekili başta İngilizce olmak üzere en az bir dil biliyor. Bazı milletvekilleri ise İngilizcenin yanı sıra ikinci dili de konuşabiliyor. Yaklaşık 30 milletvekili de İngilizce başta olmak üzere en az 3 dil bildiği beyanında bulunuyor.



Meclis'in en çok yabancı dil bilen üyesi, AKP Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik. Sertçelik, 10 dil biliyor. ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Sertçelik, doktorasını Rusya Federasyonu St. Petersburg Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Dilbilimi alanında tamamladı. Seyit Sertçelik, çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça, Azeri, Özbek ve Tatar Türkçesi, iyi düzeyde Ermenice, Bulgarca, Makedonca, orta düzeyde Sırpça ve Ukraynaca biliyor.





Bakanlar İngilizce biliyor



Bakanların biri dışında tamamı özgeçmişlerinde yabancı dil bildiklerini beyan etti. Bakanların çoğu İngilizce, bazıları ise İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Fransızca biliyor.



En çok yabancı dil bilen bakan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu'nun bildiği diller İngilizce, Almanca, Arapça ve Malayca. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz İngilizceyi çok iyi düzeyde konuşabiliyor.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun İngilizceleri ise iyi düzeyde.



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da İngilizce bilen bakanlar arasında.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilirken; Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca konuşabiliyor.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bildiği yabancı dil iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in ise Arapça.



Bakanların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orta düzeyde Fransızca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iyi düzeyde İngilizce biliyor.





MHP'li İrbeç 7 dil biliyor



CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca ve Farsça konuşabiliyor, bunun dışında işaret dilini de iyi düzeyde biliyor.



AKP Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu da iyi düzeyde İngilizcenin yanı sıra işaret diliyle iletişim kurabiliyor.



MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç çok iyi derecede Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Arapça, iyi derecede Rusça ve orta derecede İspanyolca; AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise İngilizce, Hintçe, Urduca, Arapça ve Japonca konuşabiliyor.



CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın bildiği diller ise İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Hırvatça ve Boşnakça.

4 dil bilenler



MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca, orta düzeyde Arapça ve az Fransızca; AKP Konya Milletvekili Cem Zorlu, Arapça, Almanca, İngilizce ve temel seviyede Farsça; AKP Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca; AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça bildiğini beyan eden milletvekillerinden.



AKP Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, çok iyi düzeyde Almanca, orta düzeyde Fransızca ve İngilizce, az düzeyde İtalyanca; AKP Ağrı milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ise iyi düzeyde İngilizce, Almanca, Arapça ve çok iyi düzeyde Kürtçe konuşabildiğini ifade ediyor.





3 dil bilenler



Aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis Başkanı da olan AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İngilizce, Japonca ve Almanca biliyor.



Çavuşoğlu'nun yanı sıra 3 dil bildiğini beyan eden milletvekilleri şunlar:

-AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli; çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Hollandaca.

-AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga; İngilizce, İsveççe ve az Rusça.

-AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Bağcı; çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça.

-AK Parti Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun; çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve Fransızca.

-AK Parti Adana Milletvekili Necati Çetinkaya; İngilizce, Arapça ve Farsça.

-CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu; İngilizce, Fransızca ve Rusça.

-AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat; orta düzeyde İngilizce, Almanca ve Arapça.

-AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay; İngilizce, Arapça ve Farsça.

-AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran; Fransızca, Arapça ve İngilizce.

-MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem; iyi düzeyde Arapça ve Kırgızca, orta düzeyde İngilizce.

-AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı; İngilizce, Arapça, Gürcüce.

-AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin; İngilizce, Arapça, Urduca.

Kürtçe bilen vekiller



BDP'li bazı milletvekillerinin özgeçmişlerinde Kürtçe ve Zazaca bildikleri beyan ediliyor.



BDP Genel Başkanı, Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, orta düzeyde İngilizce ve Kürtçe; BDP Grup Başkanvekili, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, iyi düzeyde Kürtçe; BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Fransızca; BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, çok iyi düzeyde Zazaca, iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce; BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, iyi düzeyde Kürtçe ve İngilizce ile orta düzeyde Arapça; BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak iyi düzeyde Kürtçe; Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce; Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Kürtçe; BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, çok iyi düzeyde Kürtçe; BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, iyi düzeyde Kürtçe ve İngilizce; BDP Hakkari Milletvekili Mülkiye Birtane, iyi derecede İngilizce, Kürtçe ve Zazaca ile orta düzeyde Almanca; Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, çok iyi düzeyde Kürtçe; BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, çok iyi düzeyde Kürtçe ve İngilizce; BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde İngilizce biliyor.



BDP Mardin Milletvekili Erol Dora da özgeçmişinde iyi düzeyde Süryanice, orta düzeyde İngilizce, Ermenice ve Kürtçe bildiğini beyan etti.



BDP'lilerin yanı sıra AKP'den de Kürtçe bildiğini beyan eden milletvekilleri var.



AKP Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, iyi düzeyde Kürtçe ve az düzeyde İngilizce; AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça, az düzeyde Fransızca; AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Zazaca ve İngilizce konuşabiliyor.

Birden fazla üniversite mezunu olanlar



Öte yandan, Meclis'te birden fazla üniversite bitiren milletvekilleri de bulunuyor.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.



CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü; CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi; AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun.



