-TBMM'DE GÖRÜŞMELER TARTIŞMALI GEÇİYOR TBMM (A.A) - 08.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, ''görevi kötüye kullanma'' suçuna ceza indirimi öngören kanun teklifinin görüşmeleri tartışmalı geçiyor. Teklifin 2. maddesi üzerinde verdiği önerge hakkında söz alan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, milletvekillerinin; kendisinin ve ailesinin suçlarını, hırsızları affedeceğine dair yemin etmediğini ifade ederek, ''Buraya hırsızları, talan edenleri affetmeye mi geldik'' diye sordu. Cumhuriyet tarihinin en karanlık, kimsenin cesaret dahi edemeyeceği bir kanun teklifi olduğunu öne süren Genç, ''Kaç tane AKP'li milletvekilinin bu kanundan mahkumiyet cezası var? Yiğitçe milletin karşısında konuşun, ikiyüzlülük yapıyorsunuz, gerçekleri saklıyorsunuz. Ne kadar kıyak madde'' diye konuştu. Genç'in konuşma süresinin dolması üzerine, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Meral Akşener, sadece Genel Kurulu selamlamak üzere söz verdi. Genç ise ''Bunları selamlayacak durumda değilim'' dedi. Kamer Genç'in konuşması sırasında CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ile AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı arasında karşılıklı atışma oldu. Koçal, Poyraz ve Arıcı'yı, araya giren milletvekilleri sakinleştirmeye çalıştı. Milletvekillerinin birbirine laf atmasının devam etmesi üzerine Akşener, birleşime ara verdi. Aranın ardından ise sataşma olduğu gerekçesiyle AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç söz aldı. Hakaretleri içlerine sindirildiğinin zannedilmemesi gerektiğini söyleyen Kılıç, hakaretlerin, küfrün sahibinin, bizzat bunu söyleyenler olduğunu belirtti. Kılıç, milletin, kendilerine yönelik sözlerin, sarf edenlere çok daha yakıştığını, bu çirkin beyanları daha fazla hak ettiklerini bildiğini dile getirdi. Kılıç, söylenen çirkin sözlerin, ithamların, kürsüye taşınan yalanların, yanlış beyanların muhatabının kendileri olmadığını belirterek, ''Muhalefet etme adına Meclisin, milletvekillerinin saygınlığına gölge düşürmemeye herkesin azami gayret göstermesi lazım'' diye konuştu. MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Meclis kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediyesince poğaça dağıtıldığına yönelik sözlerine de yanıt veren Kılıç, ''İkramların hiçbiri ne bir belediyenin ne büyükşehir belediyesinin ne de kamu kurumun ikramıdır. AK Parti Grubu tarafından servis edilen, bizim bütçemizden karşılanan ikramdır'' dedi. -''AFLA KURTARMA PARTİSİ''- Tartışmaların ardından teklifin 3. maddesi üzerinde görüşmelere geçildi. CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, AK Parti'nin, ''Afla Kurtarma Partisi'' olduğunu öne sürerek, ''Siz yandaşlarınızı zengin edersiniz, vatandaş size yolsuzlukları örtbas edin diye mi oy verdi'' dedi. Ağyüz, kişileri kurtaracak yasalarla uğraşılmaması gerektiğini söyledi.