-TBMM'DE AF TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 08.12.2010 - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, ''görevi kötüye kullanma'' suçuna ceza indirimi öngören teklifin af olduğunu iddia eden muhalefet milletvekillerine, ''Affı siz yaparsanız, Rahşan affına imza atarsınız. Hortumcuları, canileri, zalimleri siz dışarı çıkartırsınız, biz değil'' yanıtını verdi. TBMM Genel Kurulunda, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin maddeleri üzerinde CHP Grubu adına konuşan Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener'in, basına yansıyan sözlerine değindi. AK Parti'nin kurucusu olan ve AK Parti hükümetleri döneminde başbakan yardımcılığı yapan Şener'in, ''Geçen dönem yapılan yolsuzlukların her birini bakanlar, milletvekilleri biliyordu. Dolar milyarderleri bu dönemde arttı'' dediğini iddia eden Dibek, bunun bir itiraf ve ikrar olduğunu söyledi. Dibek, teklif ilk verildiğinde şaşırmadığını ama üzüldüğünü ifade ederek, ''Fakat bu düzenleme, 'olur da bu kadar olmaz' denilen bir düzenleme. Teklifin niye verildiği belli. Halkın karşısına çıktığınızda, göz göze geldiğinizde gözlerine bakarak nasıl anlatacaksınız bunu?'' diye sordu. İktidarı sona erince AK Parti'nin iyi hatırlanmayacağını öne süren Dibek, ''Hani cenazenin arkasından, 'nasıl bilirdiniz?' diye sorulur ya. 'Bunlarda kul korkusu bir tarafa, Allah korkusu bile yoktu' denilecek'' şeklinde konuştu. -''GÖREVDEYKEN SAVCILIĞA VERMESİ GEREKİRDİ''- AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, bu teklifin, ceza süreleriyle ilgili bir düzenleme olduğunu, başka bir suç fiilinin varlığını ortadan kaldırmadığını söyledi. Muhalefetin ispat edilmesi imkansız suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu: ''Sayın Şener, bir siyasi partinin genel başkanıdır. AK Parti ile siyaseti örtüşmediği için olmalıdır ki kendi siyasi partisini kurmuştur, seçimlere girmeye de hazırlık yapmaktadır. Eğer iddiaları doğru ise o iddialar üzerine AK Parti Hükümeti'nde kalmaması gerekirdi. Varsa elinde bilgisi, somut bir suçlama materyali, bunu görevdeyken savcılığa intikal ettirmesi gerekirdi. Ama kulaktan dolma bilgilerle, sırf bir şeyler söylemiş olmak için burada bu cümleleri sarfetmek, konuşanlar açısından güven bunalımı yaratacaktır. Bu milletin aklı ile bu kadar alay etmemek lazım. Biz, kul hakkını da Allah korkusunu da çok iyi biliyoruz.'' MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik, teklifin bir tür af niteliği taşıdığını iddia ederek, AK Parti iktidarının, bu düzenlemeyle suç işleyen kamu görevlilerini koruduğunu savundu. Teklif sahibi, AK Parti'li Veysi Kaynak, bu düzenlemeler sonrasında, yolsuzluğun artacağının, teşvik edileceğinin söylendiğini ifade ederek, yolsuzluğu artırmak bir tarafa, bu suçu işleyenlere 5 bin güne kadar adli para cezası da getirdiklerini söyledi. Kaynak, muhalefet sıralarından laf atılması üzerine, ''Bu düzenleme ile af getirmiyoruz. Affı siz yaparsanız, Rahşan affına burada imza atarsınız. Yolsuzluk yapanları, hortumcuları, canileri, zalimleri siz dışarı çıkartırsınız, biz değil'' diye konuştu. -''NASREDDİN HOCA'YA SORULAN SORU GİBİ SORU SORULMAZ''- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı milletvekillerinin, kendisinin ''Sorulara olumlu ve yeterli cevap vermediğini'' söylediğini kaydetti. Bu soruların cevaplarının istatistiki bilgileri gerektirdiğini belirten Arınç, ''Ben elektronik beyin değilim, inceleyerek sizlere bu bilgileri verebilirim'' dedi. Arınç, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, itirazlarına devam etmesi üzerine, ''Bağırıp çağırmaya gerek yok. Hükümet bu teklife katılmıştır. Ben de teklifin, ceza sosyolojisi bakımından doğru olduğunu söylüyorum. Teklifi de geri almayacağız. Nasreddin Hoca'ya sorulan soru gibi soru sorulmaz. 'Dünyanın merkezi neresidir? Burasıdır, inanmayan ölçsün...' Böyle cevap olmaz'' diye konuştu. -''YAV DEME, KONUŞMANA DİKKAT ET''- Bülent Arınç, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, ''Sorulara doğru düzgün cevap verin yav'' sözlerine de ''Yav, yahu deme, konuşmana dikkat et. Burası TBMM, Sayın Başkan'a saygısızlık olur'' karşılığını verdi. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Meral Akşener de Genç'i ve diğer CHP'li milletvekillerini laf atmamaları yönünde uyardı. Akşener, Ünlütepe'ye, ''Parmağını sallaya sallaya konuşuyorsun. dinledik, tutanaklara geçti'' yanıtını verdi. -''MİLLETVEKİLLERİNİ SUSTURMA BAŞKANI DEĞİLİM''- Meral Akşener'in, ''Lütfen milletvekillerini sakinleştirin'' dediği, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de ''Milletvekillerini susturma başkanı değilim'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise TBMM Genel Kurulu çalışmalarının İçtüzüğe göre yapılması gerektiğini belirtti. Tekrar söz alan Arınç, bu düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağını bilmenin mümkün olmadığını kaydederek, ''Mahkemeler dosyaları ele almadıktan sonra, ben hakimlerin yerine geçip de şu anda müzakeresi devam eden düzenleme üzerinde size cevap verebilir miyim?'' diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili İnce'nin, ''AK Parti'li Kaynak'ın verdiği 22 kanun teklifinin yüzde 63'ünün yasalaştığı'' yönündeki sözleri ile ilgili olarak da Arınç, ''Milletvekili kanun teklifi hazırlıyorsa, ona Hükümet'in, parlamentonun, partilerin ve milletvekillerinin saygısı olacak'' dedi. İnce de bu teklifleri Veysi Kaynak'ın hazırlamadığını, sadece Hükümet'in hazırladığı düzenlemelerin altına imza attığını savunarak, ''Böylece bu milletvekili kendini Bakanlar Kurulu'nun emrine sokuyor'' diye konuştu.