-TBMM'de yeni güvenlik birimi TBMM (A.A) - 07.10.2011 - TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, Mecliste inanılmayacak kadar şehir efsanesi dolaştığını belirterek, ''Sözleşmeli personel şu anda çalışmasına devam edecek'' dedi. Sağlam, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Parlamentodaki personel kadrolarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken Sağlam, 4-C kadrosunu 700 civarına indirme gibi bir çalışmaları olduğunu söyledi. Sağlam, ''Eğer norm kadro çalışmasından sonra bu doğru çıkarsa orada 700-800'e yakın bir azalma söz konusu olacaktır ama 3 yılın sonunda. Zaten bunların birçoğunun yürürlük maddeleri hemen ortaya konulacak diye bir şey yok. Norm kadro çalışmalarından sonra rakamlar ortaya çıkacak. 4-C ve bazı yönetim kadrolarındaki eksilmeyle beraber en azından 1000 civarında bir azalma olacağı kanaatindeyim'' diye konuştu. Kurulması planlanan ve Mecliste koruma görevini üstlenecek güvenlik birimine ilişkin bir soruyu da Sağlam, şöyle yanıtladı: ''Güvenlik birimi bizim düşündüğümüz anlamda ne silahlı kuvvetlere bağlı ne İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet mensuplarından oluşacak. Doğrudan doğruya Meclis Başkanlığına bağlı kendi iç güvenliğini sağlayan bir birim oluşturulacak. Bunun da 250-300 civarında bir rakam olacağı kanaatindeyim. Bu birim için güvenlik akademisi mezunu istenebilir. Bunlar mutlaka belli sınavlardan geçmiş, belli niteliği olan insanlar olacak.'' Sağlam, bir başka soru üzerine, sözleşmeli personelin şu anda çalışmasına devam edeceğini belirterek, ''Bunları bir çoğu önümüzdeki dönemden itibaren uygulanacak belki de'' dedi.