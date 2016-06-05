TBMM'de yasalaştı, elektrikte kayıp kaçak bedelini vatandaş ödemeye devam edecek

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketicilere yansıtılacak.

AKP oylarıyla sabah 06.32’de benimsenen yasadan sonra teşekkür konuşması yapan Enerji Bakanı Berat Albayrak bürokratlarına ve AKP’li vekillere teşekkür edip, ”İktidar partimizin vekillerine vefakarca desteğinden dolayı, gözlerine bakarak çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun” dedi.



Yasa ile getirilen ve vatandaşın cebine de uzanan düzenlemeler şöyle:

-Kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, dağıtım bedeli faturalarda yer alacak.

-Bu tutarlar EPDK ve dağıt şirketleri tarafından serbestçe belirlenecek ve tüketiciye yansıtılacak.

-Dağıtım şirketinin kayıp kaçak kaybının faturası vatandaşa yüklenmeye devam edecek.

-Vatandaşın yargıya başvurma hakkına kısıtlama getirildi. Kayıp-kaçak için değil, sadece tarifenin yüksekli şikayetiyle dava açılabilecek.

-Dava açılamayacağı için vatandaşlardan bugüne kadar kayıp kaçak adı altında alınan toplam 33 milyar lira da geri ödenmeyecek. Kayıp kaçak bedelleri yine faturaya yansıyacak.

-Yasa yürürlüğe girdikten sonra yatırım harcamaları abonelere “dağıtım tarifesi” adı altında yeni bir kalemle fatura edilmeye başlayacak.

– Nükleer tesis kurmak için Kıyı Kanunu'na istisna getirildi. Askeri bölgeler ve sahil şeritlerine imar yetkisi verildi. Enerji Bakanlığı acele kamulaştırma kararı alabilecek.

Bakan Albayrak'ın ‘ticari sır' diyerek maden ruhsatı olan ismini açıklamadığı firmalara da kolaylık getiriliyor.

-Soma'da ve Ermenek'te yaşanan facianın nedeni olarak görülen ‘bölünmüş maden' ruhsatına kolaylık getirildi. Farklı sektörlerde kömür üretilmesiyle, herhangi bir ruhsat bölgesinde sorun yaşansa bile diğer ruhsatlarda çalışma ve kömür üretimi devam edebilecek.

-TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları ihalesiz yapılacak ve istediği fiyattan alım yapabilecek.

-Dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgeleri ihalesiz olarak yeniden belirlenebilecek.

-Firmaların yurt çapında sahip olabileceği lisans sınırlaması kaldırılıyor. LPG dağıtıcı lisans iptalleri zorlaştırılıyor.

-Elektrik dağıtım bölgelerinin ihalesiz olarak belirlenmesi, tedarik amaçlı elektrik alımlarının ihalesiz yapılacak. Çevre mevzuatına aykırı olarak firmalara ceza muafiyeti getirildi.