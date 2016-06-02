CHP'li Özel'den Berat Albayrak'a: Burası kayınpederinin kaçak sarayı değil

Meclis Genel Kurulu’nda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler yapılırken, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın, "Dinlerseniz algılarsınız" sözlerine CHP'li Özgür Özel, "burası babasının çiftliği ya da kayınpederinin kaçak sarayı değildir" sözleriyle yanıt verdi.



Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini üzerindeki maddelerin görüşülmesine geçilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Dinlerseniz algılayacaksınız, eğer anlamayan varsa bir daha anlatayım" sözleri genel kurulda tansiyonu yükseltti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Berat Albayrak'a, “Sayın Bakana şunu hatırlatmak isteriz ki, burası, burası babasının çiftliği ya da kayınpederinin kaçak sarayı değildir. Onu burada böyle konuşturmazlar” diyerek, yanıt verdi.