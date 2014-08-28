'TBMM'de yapacağı yemini peşinen bozmuş ve anlamsızlaştırmıştır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi'ne katılıp konuşma yaparak anayasanın ruhuna ve temel kaidelerine daha şiddetli bir savaş açtığını savundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bahçeli, 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ak Parti 1. Olağanüstü Kongresi'ndeki "MHP'yi hedef alan sözlerine" karşı yaptığı yazılı açıklamada, bugün demokrasiye şerh düşüldüğünü, özgür seçime ket vurulduğunu, siyasete kaldıramayacağı yük bindirildiğini iddia etti.

Hukukun ilke ve esaslarının çiğnendiğini, demokratik teamül ve kazanımların ağır yara aldığını ileri süren Bahçeli, "AKP'nin 1. Olağanüstü Kongresi dayatmayı, baskıyı, şantajı, dağınıklığı, ilkesizliği ve hedefsizliği billurlaştırmış, belirginleştirmiştir" değerlendirmesini yaptı.

'Rutine bağlamış anayasa suçunu bir kez daha işlemiştir'

Erdoğan'ın, resmen cumhurbaşkanı olmasına rağmen, AK Parti'nin olağanüstü kongresine hem katılıp hem de konuşma yaparak anayasanın ruhuna ve temel kaidelerine daha şiddetli bir savaş açtığını ileri süren Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan, artık rutine bağlanmış anayasa suçunu bir kez daha işlemiştir. Dahası cumhurbaşkanı makamının tarafsızlığını darbelemiş, TBMM'de yarın yapacağı yemini peşinen bozmuş ve anlamsızlaştırmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'nın 103. Maddesi'ne göre namus ve şeref üzerine edeceği tarihi yeminin inandırıcılığı ve bağlayıcılığı erkenden buharlaşmış ve budanmıştır. Erdoğan yanlıştadır, gaflettedir, hata üstüne hata yapmakta, çürük tahta üzerinde hamaset nutku atmaktadır."

'AKP'nin başına vitrin süsü genel başkan atanmış'

Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı olmakla yetinmeyip AK Parti'yi kendi çıkar, emel ve niyetlerine göre tasarlamak için geceyi gündüze kattığını savunan Bahçeli, "Ayan beyan ortadır ki AKP'nin başına vitrin süsü bir genel başkan atanmış, Erdoğan velayet ve vesayeti bu partinin hücrelerine kadar nüfus ve sirayet etmiştir. Bundan böyle AKP'ye genel başkan olacak şahıs kukla başbakan, iradesini çaldırmış, karar alma kabiliyetini devretmiş, zihnini ve basiretini kiralamış bir şahsiyet olarak anılacaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kongredeki konuşmasında partilerine sataştığını, mlliyetçi, ülkücü hareketi suçlayan üslup kullandığını belirten Bahçeli, bunu çok "çirkin, yakışıksız ve hasmane" olarak nitelendirerek, "Bu zihniyetin, MHP'nin şehit cenazelerini istismar ettiğini ve terörün varlığına kendisini endekslediğini iddia etmesi, milli ve ilkeli muhalefet tarzımızı aşağılamaya kalkışması müfteriliğinin tezahürüdür" diye konuştu.

'AKP hızla eriyecek'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ın "ne yaparsa yapsın, Türkiye'yi iflasa sürükleyemeyecek, Türk milletini yok edemeyeceğini" ileri sürerek, bunun güvencesinin partisi olduğunu vurguladı. Bahçeli, şunları kaydetti:

"AKP'nin başına iliştirilmiş, itilmiş, ısmarlanmış olan Ahmet Davutoğlu ise sadece zaman kaybı, sadece Erdoğan tarafından restorasyona tabi tutulmuş birisidir ve Davutoğlu'nun kongre konuşması da sahibine yaranmaya çalışan, hiçbir ufku, tutarlılığı, ana fikri olmayan, telaşlı, korkak, ezbere dayalı, bildik tekrarların dile getirildiği hezeyanname olarak tarihe geçecektir.

Erdoğan'ın 'veda', Davutoğlu'nun 'vefa' olarak isimlendirdiği AKP Kongresi, Türk milleti için hayal kırıklığı, oyalama, demokrasinin sekteye uğratılması olarak hafızalara kazınacaktır. Bundan böyle AKP hızla eriyecek, hızla emilecek ve gün gelecek siyasetten silinip gidecektir. Allah'ın izniyle bu, çok uzun sürmeyecek, milli karar ve milli diriliş, çözümcüleri, açılımcıları, hainleri, rüşvetçileri önüne katıp adaletin huzuruna kadar kovalayacaktır."