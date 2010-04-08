TBMM'de 'Türk bayrağı' tartışması

T24 -

CHP, Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle TRT'nin özerkliğine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi getirdi.Öneri üzerinde konuşan Kaplan, TRT'de, kapatılan DTP'ye, geçen yıl sadece 2 saat yer verildiğini ileri sürerek, bu durumu eleştirdi. AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in kendisine laf atması üzerine Kaplan ''Siz şovmenlikten başka bir şey yapmazsınız'' diye tepki gösterdi.Bayrağa karşı saygılarının sonsuz olduğunu ifade eden Kaplan, yakasındaki rozeti gösterdi, ayrıca cüzdanından, nüfus cüzdanını çıkartarak, ''Burada Rus bayrağı yok'' dedi.Bayrağın, bu ulusun değeri olduğunu belirten Kaplan, kaçakçının, çetelerin, katillerin de o bayrağı eline aldığını ve ortak değeri kirlettiğini söyledi. Kaplan, bayrak ve Kuran-ı Kerim üzerinden siyaset yapanların, yanlış yaptığını kaydetti.Kaplan'dan sonra yerinden söz alan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, kendilerinin bayrakla bir sorunlarının bulunmadığını ifade ederek, ''Bu zat, mevki, makam kaybettiği için sığınacak liman arıyor. Biz bu liman değiliz. Bizim üzerimizden siyaset yaptırmayız'' dedi.Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan Tüzmen'in, ''Uslu uslu oturuyordum, laf gelince dayanamadım. Bu arkadaşlar, bayrakla sorunlarının olmadığını söylüyorlar. Bu yetmez. 'Türk bayrağı bizim bayrağımızdır' deyin, bunu istiyorum'' sözlerine, BDP'liler tepki gösterdi.Dayatmayla bayrağın sevdirilemeyeceğini ifade eden Sakık, ''Niye bölgede insanlar bayrağa tepki gösterdi. Çünkü panzerlere bayrağı takıp, ev yaktılar. Bayrak, resmi din, üniter yapıyla hiçbir sorunumuz yok, sorunumuz; tek ırktır. Biz Türk değiliz. 'Biz kardeşiz' diyorlar. Böyle kardeşlik batsın, böyle kardeşlik istemiyoruz. Bu kardeşlik değil, efendi, köle ilişkisidir'' görüşünü savundu.