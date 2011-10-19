TBMM'de 'Terör' için kapalı oturum

T24

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, grupların da isteğiyle yarın Genel Kurulda kapalı oturum yapılacağını belirterek, ''terör'' konusunun görüşüleceğini söyledi.Elitaş, TBMM İçtüzüğü uyarınca, genel görüşme önergesinin Hükümet, siyasi parti grupları veya 20 milletvekili tarafından verilebileceğini hatırlatarak, ''Görüşmeyle ilgili yarın Danışma Kurulu toplanacak, konuşma süreleri belirlenecek'' dedi.Genel görüşme üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hükümet adına konuşup konuşmayacağı sorusuna Elitaş, ''İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de konuşabilir. Ancak kimin konuşacağı henüz netlik kazanmadı'' karşılığını verdi.Elitaş, neden kapalı oturum yapılacağı sorusuna, ''Her şeyin açık ve net şekilde konuşulması için bunun yapılması lazım'' karşılığını verdi.