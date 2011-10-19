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Politika

TBMM'de 'Terör' için kapalı oturum

TBMM Genel Kurulunda, yarın kapalı oturumda ''terör'' konusu ele alınacak...

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile AK Parti grup başkanvekilleri yaptıkları toplantıda, yarın terör konusunda yapılacak görüşmeyi ele aldı.   

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, grupların da isteğiyle yarın Genel Kurulda kapalı oturum yapılacağını belirterek, ''terör'' konusunun görüşüleceğini söyledi.  

Elitaş,  TBMM İçtüzüğü uyarınca, genel görüşme önergesinin Hükümet, siyasi parti grupları  veya 20 milletvekili tarafından verilebileceğini hatırlatarak, ''Görüşmeyle ilgili yarın Danışma Kurulu toplanacak, konuşma süreleri belirlenecek'' dedi. 

Genel görüşme üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hükümet adına konuşup konuşmayacağı sorusuna Elitaş, ''İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de konuşabilir. Ancak kimin konuşacağı henüz netlik kazanmadı'' karşılığını verdi. 

Elitaş, neden kapalı oturum yapılacağı sorusuna, ''Her şeyin açık ve net şekilde konuşulması için bunun yapılması lazım'' karşılığını verdi.



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