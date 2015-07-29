TBMM'de Suruç Araştırma Komisyonu kurulması önerisi reddedildi

TBMM’nin olağanüstü toplanmasına neden olan Suruç Araştırma Komisyonu kurulması önerisi reddedildi. MHP AKP’yle birlikte komisyon kurulmasına karşı çıktı.

CHP ve HDP’nin Meclis'teki sandalye sayısı araştırma komisyonu kurulmasına yeterli gelmediği için Suruç komisyonu kurulamadı.

Oylamada, AKP komisyon kurulmasına ret oyu verirken MHP önce çekimser davrandı AKP Grup yöneticileri bunu görünce MHP sıralarına doğru gelerek ret oyu vermesi ve ellerini kaldırılması yönünde telkinde bulundular.

AKP Grupbaşkanvekili Mahir Ünal MHP sıralarına ellerini kaldırarak ret oyu vermeleri yönünde işaret yaptı. Bunun üzerine MHP Grupbaşkanvekili Oktay Vural ikini elini birden havaya kaldırdı. MHP’li vekiller Vural’ın bu hareketini görünce ellerini ret yönünde havaya kaldırdılar. Böylelikle MHP’nin verdiği destekle terör ve Suruç olaylarının araştırılması için CHP’nin verdiği önerge kabul edilmemiş oldu. Oylama sonuçlarını CHP’den bazı milletvekilleri itiraz etti ancak oturumu yöneten Şafak Pavey, katip üyelerin de gözlemlerine dayanarak ret oylarının kabul oylarından daha fazla olduğunu söyledi.