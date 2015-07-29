T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM'de Suruç Araştırma Komisyonu kurulması önerisi reddedildi

CHP ve HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı, araştırma komisyonu kurulmasına yetmedi

29 Temmuz 2015 21:07

Hülya Karabağlı

TBMM’nin olağanüstü toplanmasına neden olan Suruç  Araştırma Komisyonu kurulması önerisi reddedildi. MHP AKP’yle birlikte komisyon kurulmasına karşı çıktı. 

CHP ve HDP’nin Meclis'teki sandalye sayısı araştırma komisyonu kurulmasına yeterli gelmediği için Suruç komisyonu kurulamadı.

Oylamada, AKP komisyon kurulmasına ret oyu verirken MHP önce çekimser davrandı AKP Grup yöneticileri bunu görünce MHP sıralarına doğru gelerek ret oyu vermesi ve ellerini kaldırılması yönünde telkinde bulundular.

AKP Grupbaşkanvekili Mahir Ünal MHP sıralarına ellerini kaldırarak ret oyu vermeleri yönünde işaret yaptı. Bunun üzerine MHP Grupbaşkanvekili Oktay Vural ikini elini birden havaya kaldırdı. MHP’li vekiller Vural’ın bu hareketini görünce ellerini ret yönünde havaya kaldırdılar. Böylelikle MHP’nin verdiği destekle terör ve Suruç olaylarının araştırılması için CHP’nin verdiği önerge kabul edilmemiş oldu. Oylama sonuçlarını CHP’den bazı milletvekilleri itiraz etti ancak oturumu yöneten Şafak Pavey, katip üyelerin de gözlemlerine dayanarak ret oylarının kabul oylarından daha fazla olduğunu söyledi.

 

 

ETİKETLER

meclisaraştırmahülya karabağlıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24