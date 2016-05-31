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Politika

TBMM'de seyircisiz grup toplantısı cezası mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis Grup Toplantısı'nda, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla bir grup CHP'li hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

31 Mayıs 2016 13:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin geçen haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla bir grup CHP'li hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından konuyu burada bırakmayacağı söylediği iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan kulis haberine göre, Erdoğan uçakta gazeteciler ile sohbetinde “Bu tür durumları, Meclis içtüzüğü açısından, yasal açıdan da detaylı ele almak lazım” dedi. Gazetecilerin “Eskiden grup toplantılarına seyirci alınmazdı...” hatırlatması üzerine Erdoğan’ın, “Geçen arkadaşlarla bu konuyu konuşuyoruz. Biri çok güzel bir şey söyledi: Futbol Federasyonu’nun seyircisiz maç türünden cezalarına atıfta bulundu. Gerekirse o tür cezalar verilebilmeli” dediği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinin ‘Duvar Yazıları’ bölümündeki haber şöyle:

Parti gruplarına seyircisiz oynatma cezası geliyor

Parti grubunda “seyircisizlik” cezası mı olur demeyin.

İsteyen bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Diyarbakır uçağında gazetecilere şöyle demiş:

“Şahsımla ilgili kullandıkları dil, gruba getirdikleri tabanlarının orada Cumhurbaşkanı’na, kurucusu olduğum partideki arkadaşlara küfretmeleri, bu duruma hiçbir müdahalede bulunulmaması, ana muhalefet partisini yakışmıyor. Bu tür durumları, Meclis içtüzüğü açısından, yasal açıdan da detaylı ele almak lazım.”

Gazeteciler sormuş: “Eskiden grup toplantılarına seyirci alınmazdı...”

Erdoğan devam etmiş: “Geçen arkadaşlarla bu konuyu konuşuyoruz. Biri çok güzel bir şey söyledi: Futbol Federasyonu’nun seyircisiz maç türünden cezalarına atıfta bulundu. Gerekirse o tür cezalar verilebilmeli.”

Cumhurbaşkanı’nın kökeninde futbolculuk olunca, cezaları da böyle görmesi normal diyebilirsiniz.

Ya da kapatın TBMM’yi, olsun bitsin.

 

  

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