TBMM'de seçim günü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00’te Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak.

TBMM Başkanlığı için, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday oldu.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3\'te 2\'si olan 367 oy, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 oy aranacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.