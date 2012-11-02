TBMM'de sahte oy tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün yapılan oturumda MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, bazı AKP'li milletvekillerinin adına sahte oy kullanıldığını iddia etti. Oğan sosyal paylaşım sitesi twitter'da yer alan mesajında "AKP'nin oy sahtekarlığı tescillendi. Şu an devam eden görüşmelerde 5-6 AKP'li TBMM'de olmadığı halde yerlerine oy kullanıldığı tespit edildi" yazdı.

Oğan bir sonraki mesajında ise isimleri, "Sahte oycular: 1. Ali Aşlık 2. Mustafa Kabakçı 3. Sermin Balık 4. Mehmet Öntürk 5. Nihat Zeybekçi 6. Canan Candemir Çelik" mesajı ile açıkladı.

İsimleri resmi tututanaktan belirlediğini dile getiren Oğan yoklama listesinin yer aldığı bir de fotoğraf paylaştı.

İkinci oylamada listeye bir isim daha eklendiğini öne süren Oğan bu kez "Sahtecilikte II. Perde. TBMM'de olmayan ve yerine oy kullanılan isim Erzurum'dan Muhyittin Aksak" mesajını yayınladı.

Mecliste yaşandığı iddia edilen oylama skandalı, ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Twitter'daki hesabından şu paylaşımlarda bulundu,

Pusula ile oy kullanan 6 AKP MV'inin aslında mecliste bulunmadığı birilerinin onların yerine oy attığını yakaladık.

MHP ile gerginlik yaşanınca MHP Anayasa oylamasında AKP'li Recep Özel'in kendilerine hile teklif ettiğini açıkladı.

'MHP ile gerginlik yaşanınca MHP Anayasa oylamasında AKP'li Recep Özel'in kendilerine hile teklif ettiğini açıkladı.'

184 olsa yetecek 184 oy var ama 1'i yine sahte. Tartışma büyüdü Başkan yine ara verde GBV'leri toplantıda (03.09)

1 değil 2 değil 3 değil 4 değil Az önce 1 gündeki 5. Sahteciliği yaptı AKP. İnanın biz utanıyoruz bu durumdan.