TBMM'de partiler arasında 'örtülü' anlaşma mı; Genel Kurul bundan sonra haftada iki gün mü çalışacak?

TBMM’nin 1 Ekim 2018 günü ikinci yasama açılışından geçen üçüncü haftasında Genel Kurul’un mesai yaptığı perşembe günleri iptal olunca kulislerde başlayan tartışma yukarı doğru tırmandı. Genel Kurul, son üç haftalık mesaisinde sadece salı ve çarşamba günleri teklif bitimine kadar çalışırken ertesi gün çalışmadı. Bu süreçte muhalefet partilerinden Meclis’in çalıştırılmadığına ilişkin güçlü bir ses de duyulmadı. Partilerin, milletvekillerinin seçim bölgelerinde yapacakları çalışmalara ağırlık vermesi önceliği nedeniyle üstü örtülü uzlaşma ifadeleri dikkati çekiyor. Ancak, çoğunluk partisi AKP’nin Genel Kurul’un çalışma günlerini üçten ikiye indirip indirmediği de merak konusu.

Kulislerde, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’in kısa bir mola vereceği ve yerel seçim yaklaşırken genel kurul çalışmalarının böyle gidebileceği işaretleri bulunuyor. Yerel seçim sonrasında Genel Kurul’un çalışma takviminin netleşmesi bekleniyor.

Tanal’dan çıkış

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, bugünkü yazılı açıklamasında 3 haftadır Meclis’in Perşembe günleri çalıştırılmaması konusunda iktidara yüklendi ve “İktidarın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Meclis çalışma günlerini aza indirerek Meclis’i etkisiz hale getirmeye, atıl vaziyete sokmaya çalışıyorlar. Meclis TV ne kadar az çalışırsa vatandaş o kadar az haberdar olur” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın imzası ve AKP Grubun önerisiyle 18 Ekim Perşembe günü yapılacak olan Genel Kurul çalışmasının iptal edildiğini belirten Tanal’ın açıklamaları şöyle:

"3 hafta üst üste Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Perşembe günleri çalıştırmayan AKP, adeta Meclis’in çalışma günlerini 2 güne indirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, içtüzüğü gereği Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Genel Kurul’da toplanır. Muhalefetin konuşma sürelerinde kısıtlamalara giden AKP, şimdi de Meclis çalışma günlerini 2 güne indirmeye çalışıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, fındık üreticilerinin sorunları, 15 Temmuz siyasi ayağının araştırılması önergesi, Soma’da yaşanan maden faciasında 301 madencinin hayatını kaybetmesinin nedeninin araştırılması, Manisa’da askerilerimizin zehirlenme nedeninin araştırılması gibi birçok kritik araştırma önergesi teklifi AKP oylarıyla reddedilmişti. Reddettikleri tekliflerin Meclis TV’de yayınlanmasını ve halkın haberinin olmasını istemeyen AKP iktidarı, Meclis TV yayınını kesemeyeceği için çalışma günlerini düşürüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar AKP’nin bu ülkeye verdiği zararı, Meclis çalışmasa da basın toplantılarımızla, sosyal medya paylaşımlarımızla, sokağa inerek vatandaşla birebir sohbette bas bas bağıracağız. AKP amacına ulaşamayacak. Milletin vekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin atıl hale getirilmesine izin vermeyeceğiz."