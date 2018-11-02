TBMM'de obeziteyle mücadele alt komisyonu kuruldu; ticari kaygılarla yapılan cerrahi uygulamalar, sağlık problemleri, ölümle biten operasyonlar mercek altında

TBMM Dilekçe Komisyonu, giderek sayısı artan dilekçeleri ve toplumda büyük bir probleme dönüşen obeziteyle ilgili bir alt komisyon kurulmasını karara bağladı. "Obezite tedavi yöntemlerinden cerrahi uygulamalarda 'malpraktis' iddialarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" başlıklı komisyon AKP, CHP, MHP ve HDP’li 5 üyeden oluşan komisyon hekim ağırlıklı milletvekilinden oluştu. Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP’li Mihrimah Belma Satır, modern hayat şartlarının bir sonucu olarak obezite ile mücadele edildiğini, bu konunun sosyal medyada, basında yüksek sesle dile getirildiğini söyledi. Gerek alandan yansıyan gerekse tanık olduğu trajik sonla biten ameliyatlar, mide küçültme operasyonları sonrası komplikasyonlara dikkat çeken Satır, hayatını kaybedenlere de işaret ederek Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin de artan operasyonlara işaret etiğini belirtti. 5 üyeden oluşan alt komisyona AKP’den komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, Kayseri Milletvekili ve genel cerrahi uzmanı İsmail Tamer, Kırşehir Milletvekili Metin Kendirli, CHP'den doktor ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya görev yapacak.

Alt komisyon çalışmaları yürütülürken kurumlardan bilgi ve belge istenmesi, idari denetimin yapılması talebi gibi yetkileri bulunuyor.

Toplantıda, komisyona gelen dilekçeler hakkında şu bilgiler verildi:

"Başkanlığımıza ilk olarak 30/9/2018 tarihinde Ümmügülsüm Elkhatroushi tarafından gönderilen dilekçede obezite sorununun çözümünde giderek yaygınlaşan ve kamuoyunda geniş yer tutan bir yöntem olan cerrahi müdahalelerde sağlık tesisinin yetersizliği, hekim hataları, uygulamanın kâr amacı güderek ticari bir meta hâline getirilmesinin bazı vakaların ölümle sonuçlanmasına yol açtığı ifade edilmektedir.

"Pakize Mutlu Aydemir'e ait bir diğer dilekçede ise, diyetisyen yardımıyla kişiye özel bir diyet ve egzersiz programları denenmeksizin kişilerin cerrahi müdahaleye başvurmasının ciddi komplikasyonlara yol açtığı bu nedenle bu tür uygulamaların ancak konusunda uzman hekimlerce ve kriterleri belirlenerek uygulanması gerektiği savunulmaktadır.

"Diğer bir dilekçede ise mide ameliyatlarının internet ve sosyal medya üzerinden pazarlandığı ve uygunsuz şekilde uygulandığı ifade edilmektedir.

"Komisyonumuza gelen 1557, 1627, 1637 numaralı dilekçelerde 'bariatrik cerrahi' olarak adlandırılan mide sorununu ortadan kaldırması için son zamanlarda giderek yaygınlaştığı belirtilerek cerrahi uygulama sonrasında ölüm olaylarının arttığı iddia edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, hekim ve sağlık kuruluşundan kaynaklanan hatanın azaltılması ile kâr amacı güderek hasta mağduriyetine sebebiyet verenlerin cezalandırılmasına ilişkin önlemlerin alınması istenmektedir. Komisyonumuza iletilen bu talepler hakkında ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinden bilgi alınması suretiyle taleplerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi, obezite cerrahisi uygulamalarında muhtemel komplikasyonların en aza indirgenmesi, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve hasta mağduriyetinin önlenmesi için ülkemizde belirlenen standartların yaygınlaştırılması konusunda yapılan çalışmaların denetlenmesi ile dünyadaki iyi uygulama örneklerinin neler olduğunun incelenmesi ve son olarak idari veya mevzuat yönünden yapılması gerekenlerin belirlenmesi için konu hakkında bir alt komisyon kurulması gerekli görülmüştür."