TBMM’de N.Ç tepkileri

<a rel="nofollow" name="_GoBack"><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Hülya Karabağlı<br /></span><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">T24/ ANKARA <br /></span><br />Yargıtay’ın 13 yaşındaki N.Ç’ hakkındaki kararına milletvekillerinden tepki yağdı. CHP’liler kalabalık bir grupla yaptıkları toplantıda, Hüseyin üzmez davasına göndermede bulundu ve Dink davasına dikkat çekti. Aylin Nazlıaka, “Hrant Dink davasında 17 yaşındaki birinin yönlendirme olmaksızın cinayet işleyemeyeceği kararı çıkmışken, bu davada 13 yaşındaki bir çocuğun yetişkin olarak kabul edilmesi büyük bir yanlıştır.” <br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><br />CHP: Hrant Dink davasındaki karar <br /></span><br />CHP Milletvekilleri Binnaz Toprak, Rıza Türmen, Nedret Akova, Aylin Nazlıaka ve Manisa Milletvekili Sakine Öz ortak basın toplantısı düzenledi. Aylin Nazlıaka, “Bu karar tecavüzün meşrulaştırılmasıdır, insanlık suçudur. Türk Ceza Kanunu'nda 15 yaş, Medeni Kanun'da 17 yaş, Çocuk Yasası Koruma Kanunu'nda 18 yaş, İş Kanunu'nda 15 yaş bitimi yetişkin sayılmaktadır. Öncelikle kanunlardaki bu farklılıklar giderilmelidir”. <br /><br />“Hrant Dink davasında 17 yaşındaki birinin yönlendirme olmaksızın cinayet işleyemeyeceği kararı çıkmışken, bu davada 13 yaşındaki bir çocuğun yetişkin olarak kabul edilmesi büyük bir yanlıştır” diyen Nazlıaka, davanın zamanaşımına uğraması nedeniyle ancak 7 yıl sonra sonuçlandığını hatırlattı. Nazlıaka, “ Bu süre içinde N.Ç. yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalmış, kendi imkanlarıyla liseyi dışardan bitirmiş, part time bir işte çalışmaktadır. En büyük ideali üniversiteye girmektir. Bu konuda biz de üzerimize düşeni yapacağız ve toplumdan da duyarlılık bekliyoruz”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Türmen: Karar toplumsal bir utançtır <br /></span><br />Rıza Türmen, “Bu karar maalesef toplumsal bir utançtır. Devletin tutumu ise bu olayın vahametini arttırmaktadır “ dedi ve “ N.Ç.'ye tecavüz edenler arasında çok sayıda kamu görevlisi bulunduğu halde devlet bu kişilere herhangi bir soruşturma açmamıştır. Devlet çocuğu istismara, şiddete, kötü muameleye karşı korumakla yükümlüdür. Bu, uluslararası sözleşmeler de de yer almaktadır. Ayrıca 13yaşındaki çocuğun 'rızası vardı' demek hukuk dışı bir yorumdur. Çocuk hakları sözleşmesinde yer alan 'çocuğun yüksek menfaatinin korunması gerektiği' kavramını yargı da benimsemeli ve bu doğrultuda karar vermelidir." <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Toprak: Hüseyin Üzmez raporu <br /><br /></span>Binnaz Toprak, “13 yaşında bir çocuk 26 kişinin tecavüzüne uğramıştır. Kararda, 'N.Ç, ahlaki kötülüğün farkındaydı. Mukavemet etme gücüne sahipti' gibi ifadelerin yer alması utanç vericidir. Hiçbir hukuk sisteminde bunlar kabul edilemez” dedi. Hüseyin Üzmez davasındaki ifadelere dikkat çeken Toprak, “ Maalesef bu tip raporlar çıkabiliyor. 13 yaşındaki bir çocuk yetişkin olarak kabul edilmiştir. Bu durum hukuken de mantıken de saçmadır." <br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><br />BDP: Bu bir insanlık suçudur <br /></span><br />BDP’li Sebahat Tuncel, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, “ Bu bir insanlık suçudur “ dedi ve AKP’ye yüklendi.“9 yıldır iktidarda bulunan AKP davanın nasıl sonuçlanacağını biliyordu. Dava, erkek egemen toplumun uygulamalarının bir resmidir aslında. Bu dava neden 8 yıl sürdü? Yerel mahkeme kararının ardından neden harekete geçilmedi? Cinsel istismarı koruyan anlayış devam ettiği sürece böyle kararlarla daha çok karşılaşırız. Bundan kendi adıma utanç duyuyorum.'' <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">2012 Yılı Bütçe görüşmelerinde tepki <br /></span><br />MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, N.Ç. davasının bir çocuğun uğrayabileceği en büyük taciz konusu olduğuna dikkat çekti ve “ N. Ç. Bizim vicdanımızdaki sorumluluktur" dedi. <br /><br /><br /><br /> </a>