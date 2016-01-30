TBMM'de çıkan başkanlık tartışmasında AKP'li Gündoğdu: Başkanlık, Tayyip Erdoğan’a çok yakışır

AKP milletvekilleri 'başkanlık'ta rengini açık etmeye başladı; AKP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu "Başkanlık, Tayyip Erdoğan’a çok yakışır" derken, AKP Erzurum Milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Üyes Zehra Taşkesenlioğlu, “Onu başkan yapacağız" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet arasında çıkan ‘başkanlık’ tartışması AKP’de çok sayıda milletvekilinin rengini açık etmesine neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, “Bizim gözümüzün içine baka baka 'bunun Tayyip Erdoğan'la ne ilgisi var? Bunu ülke için istiyoruz' demeyeceksiniz arkadaşlar” sözüne AKP Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, “Ülke için istiyoruz. Tayyip Erdoğan'a da çok yakışır” diye karşılık verdi. Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu CHP’lilere “Rüyalarınıza giriyor, Tayyip Erdoğan, rüyalarınıza giriyor” diye seslenirken AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, “Onu başkan yapacağız vallaha” dedi.

TBMM tutanaklarında Başkanlık tartışması şöyle yansıdı

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Bak, ben bir samimiyet testi söyleyeyim, samimiyet testi: Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu olacak olsa da biz başkanlık sistemine karşıyız arkadaşlar, bu kadar net söylüyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - En çok senin savunman gerekiyor aslında!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - O sadece kurultaylarda başkan olur zaten, başka yerde başkan olamaz ki.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Bir ülkeyi sevmek, bir sisteme inanmak, kendi iradesini bir insana teslim etmemek böyle bir şey arkadaşlar. Eğri oturup doğru konuşacaksınız.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Şahısları konuşmayalım, sistemi konuşalım Özgür Bey.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Bizim gözümüzün içine baka baka "Bunun Tayyip Erdoğan'la ne ilgisi var? Bunu ülke için istiyoruz." demeyeceksiniz arkadaşlar.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ülke için istiyoruz. Tayyip Erdoğan'a da çok yakışır.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Özgür, geliyor, geliyor, yavaş yavaş, başkanlık da geliyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Bugün geldiği noktada, bakın, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin Pravda'nız bu, bu sizin Pravda'nız.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Korkunun ecele faydası yoktur!

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Geliyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Sizin yerinize tehdit eden, sizin yerinize günü gelince küfür eden, sizin Pravda'nız burada.

OKTAY ÇANAK (Ordu) - Siz istemezseniz millet istiyor zaten.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Rüyalarınıza giriyor Tayyip Erdoğan, rüyalarınıza giriyor.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - Onu başkan yapacağız vallaha.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Olacak Allah'ın izniyle.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Ama siz Sayın Cumhurbaşkanının Başkanlık hayalinin, Başkanlık hevesinin peşinde sürüklenen bir siyasi aklı temsil ettiğiniz için -bize yaptığınız benzetmeyi aynen size dercediyorum-…

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Kağıttepe'de bile kazanamaz o ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - …siz bir başkanlık hayali ve tek adamlık hevesinin, her geçen gün diktatörleşen bir tek adam yönetiminin rüyasının peşinde sürüklenen bir siyasi anlayış olarak meseleyi sadece o taraftan görüyorsunuz.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) - Şimdi, mesele şu: Kıymetli arkadaşlar, biz seçmeyeceğiz; benim de bir oyum var, senin de bir oyun var. Burada laf yarıştırmanın manası yok.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Millet seçecek, millet.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) - Bunu millet seçecek, adaylar milletin önüne çıkacak. Burada kimse üzerine tahakküm kurmaya çalışmak, laf cambazlığı etmek durumunda da değiliz. Millet eğer Tayyip Bey'i seçiyorsa siz ne kadar bağırırsanız bağırın, bu millet geçmişte seçti, yine öyle bir durum olursa seçer, Özgür Bey, seçer. (AKP sıralarından alkışlar)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Bak, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." diyor. Siz oraya "Egemenlik kayıtsız, şartsız Tayyip Erdoğan'ındır." yazdırmak istiyorsunuz