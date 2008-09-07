TBMM'de makam araçları yenilenecek

TBMM 23. dönem 3. yasama yılına fiziki yapısından, iç tüzük değişikliğine kadar pek çok yenilikle girmeye hazırlanırken, makam araçları da bu dönemde yenilenecek.

TBMM Başkanına tahsis edilen zırhlı araçtan sona, meclis başkanvekilleri, idare amirleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının kullandığı makam araçları yenileriyle değiştirilecek.



TBMM Başkanlık Divanı'nda geçen dönem alınan karar, yeni yasama yılında uygulamaya konulacak. Meclis başkanvekilleri, idare amirleri ve grup başkanvekillerinin kullandığı Peugeot marka arabalar ile komisyon başkanlarının kullandığı Honda marka arabaların yerine yeni ve sıfır makam araçları alınacak. Değiştirilecek yeni makam arabalarının modellerinin de değiştirilmesi düşünülüyor.



TBMM İdare Amiri ve AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu’nun gündeme getirdiği ve Başkanlık Divanı toplantısında, "Bizim kullandığımız makam araçları çok eskidi. Uzun mesafeli yollara dayanmıyor. Arabalar senenin yarısını bakımda geçiriyor. Senelik masrafı çok fazla arabaların yenilenmesi gerekir" önerisinin ardından 1 Ekim’de açılacak olan TBMM Başkanı Köksal Toptan ’de ilk toplanacak Başkanlık Divanı’nda bu konunun karara bağlanması bekleniyor. Bunun için de 2009 Meclis bütçesine ek ödenek talebinde bulunulacak.