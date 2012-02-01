TBMM'de 'kuyruk acısı' gerilim yaratttı

T24

Genel Kurulda, TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik yapılmasına dair teklifin görüşülmesine başlandı.CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, İçtüzüğün bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kendi teklifinin gündeme alınmamasını eleştirdi.Burhan Kuzu, Genç'in itirazı üzerine söz alarak, "Dikkate almayın, her zaman yaptığı şey. Zaman çalmaya çalışıyor" diyerek tepkisini gösterdi.Bu arada, yerinden ayağa kalkan MHP Grup Başkanvekili Vural, Kuzu'nun sözlerini eleştirdi.Kuzu, bunun üzerine Vural'a, "Senin kuyruk acın var, sen bu işlerden anlamazsın" dedi.Bu sözlere tepki gösteren Vural da "Komisyon Başkanı gibi edebiyle oturmasını bilsin orada ya da kalksın, gitsin" diye bağırdı. Kuzu bu sözlere, "Kes sesini, kes sesini" şeklinde tepki gösterdi.Bunun üzerine, aralarında MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve Vural'ın da bulunduğu MHP milletvekilleri Kuzu'nun oturduğu komisyon sıralarına yürüdü.Bazı AK Parti milletvekilleri de komisyon sıralarına doğru koştu.MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kuzu'ya, "Oturamazsın sen orada. Asıl senin kuyruğun var. Terbiyesiz adam. Sahtekar herif. Böyle bir şey olur mu" diye bağırdı. Bazı MHP milletvekilleri, Türkkan'ın sakinleştirmeye çalıştı.TBMM Başkanvekili Meral Akşener, gerginliğin sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Akşener, partilerin grup başkanvekillerini Divan odasında görüşmeye davet etti.