TBMM'de komisyonda bütçe maratonu başlıyor; büyüme öngörüsü, son 16 yılın en düşük seviyesinde

2019 yılı ‘Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri yarın başlıyor. Teklifin görüşmelerinin 30 Ekim 2018 Salı günü başlayıp 22 Kasım 2018 günü sona ermesi planlanıyor. Teklifin geneli üzerinde görüşmeler yarın saat 11.00’de başlayacak. Çarşamba gününden itibaren kurumların bütçelerine geçilecek. MHP’nin eleştirilerini sıralayıp bütçe teklifine kabul oyu vermesi bekleniyor.

“Enflasyon oranında 2018 yılına göre yüzde 100’lük artış öngörülüyor”

mecliste.org sitesinin bütçe teklifine ilişkin ayrıntılı çalışmasına göre, 2002 yılından bu yana ortalama yüzde 5 düzeyinde büyüme öngörüsü, 2019 yılı için son 16 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,3 düzeyinde tahmin ediliyor. Enflasyon tahmininde ise 2018 yılına göre yüzde yüzlük bir artış öngörüsüne yer veriliyor. Meclis’te. org sitesinde yer alan bütçe değerlendirmesi şöyle:

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelir Ve Gider Tahminlerinin Dayandığı Makro Çerçeve 2018 yılına göre 2019 yılının makro çerçevesi incelendiğinde; 2002 yılından bu yana ortalama yüzde 5 düzeyinde büyüme öngörüsü, 2019 yılı için son 16 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,3 düzeyinde tahmin edilmektedir.

Enflasyon tahmininde 2018 yılına göre yüzde yüzlük bir artış olacağı öngörülmektedir.

2018 yılı merkezi yönetim bütçe makro çerçevesi

GSYH’nin reel olarak yüzde 5,5 büyüyeceği, GSYH deflatörünün yüzde 7,6 olacağı, Yılsonu TÜFE’nin yüzde 7 olacağı, İhracatın 169 milyar ABD doları olacağı, İthalatın 237 milyar ABD doları olacağı, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Makro Çerçevesi, GSYH’nin reel olarak yüzde 2,3 büyüyeceği, GSYH deflatörünün yüzde 16,3 olacağı, Yılsonu TÜFE’nin yüzde 15,9 olacağı, İhracatın 182 milyar ABD doları olacağı, İthalatın 244 milyar ABD doları olacağı,

2019 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ile vatandaşın vergileri nerelere harcanacak?

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 yılı merkezi yönetim bütçe ödenekleri içinde en büyük payı sırasıyla cari transferler ile personel giderleri almaktadır. 2019 yılında;

Personel giderleri için, bütçenin yüzde 25,7’si, 247 milyar 303 milyon TL,

Cari transferler için, bütçenin yüzde 40’7 si, 391 milyar 337 milyon TLolarak belirlenmiştir.

Bütçenin yüzde 40’ını oluşturan cari transferler içinde en önemli kalem sosyal güvenlik sistemine yapılacak 188 milyar 160 milyon TL’lik transferlerdir.

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri için 221 milyar 96 milyon TL,

Eğitim hizmetleri için 148 milyar 398 milyon TL,

Sağlık hizmetleri için ise 50 milyar 686 milyon TL,

126 adet devlet üniversitesi ile YÖK’ten oluşan yükseköğretime 33 milyar 23 milyon TL ödenek öngörülmüştür.

Bu kapsamda 2019 yılı bütçe ödeneklerine göre eğitim ve sağlık hizmetlerinin GSYH’ye oranlarının sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 1,1 olması beklenmektedir.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi analiz edildiğinde (başlangıç ödeneklerine göre)

2018 yılına göre bütçe giderleri % 26 ve gelirleri ise %19,5 oranında artması öngörülmektedir.

2018 yılına göre ödenekleri, genel artış oranı olan % 26’dan fazla artan kurumlar arasında

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ödeneklerindeki artış %70 ile birinci sırada yer aldığı,

Avrupa Birliği Başkanlığı (Avrupa Birliği Bakanlığı) ödeneklerindeki artış % 62 ile ikinci sırada yer aldığı,

Jandarma Genel Komutanlığı ödeneklerindeki artış % 47 ile üçüncü sırada yer aldığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeneklerindeki artış, hazine ile birleşmeden dolayı % 40 artış olduğu,

Cumhurbaşkanlığı ödeneklerindeki artış %28 artış olduğu,

Milli Eğitim Bakanlığı ödeneklerindeki artış %23 olduğu,

Sağlık Bakanlığı ödeneklerindeki artış %29 olduğu,

Diyanet İşleri Başkanlığı artış %34 olduğu,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeneklerindeki artış ise %20 olduğu,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerindeki artış ise %6 olduğu,

Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeneklerindeki artış ise %7 olduğu,

126 adet devlet üniversitesi ile YÖK’ten oluşan yükseköğretim ödeneklerindeki artış ise % 19 olduğu görülmektedir.

Vergi gelirlerinde en büyük artışlar, vergi dışı gelirlerde öngörülmüştür. Buna göre;

2018 yılına göre yüzde 20 artarak 867 milyar 296 milyon öngörülen genel bütçe gelirleri içinde, vergi gelirleri 756 milyar 495 milyon TL olması öngörülmektedir.

Vergi gelirleri yüzde 20-25 oranında artarken, KİT ve Kamu Bankalarının gelirlerinde yüzde 43.4,

Düzenli gelirler arasında yer almayan, faiz gelirleri, para cezaları ve sermaye gelirleri gibi kalemlerden oluşan özel gelirlerdeki artış % 99 düzeyinde olması öngörülmüştür.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının Plan Ve Bütçe Komisyonu Görüşme Programı şöyle:

31 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, MİT Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın bütçeleri

1 Kasım Milli Savunma Bakanlığı,

2 Kasım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

5 Kasım Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

6 Kasım gençlik ve Spor Bakanlığı,

7 Kasım Milli eğitim bakanlığı,

8 Kasım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı,

9 Kasım Ticaret Bakanlığı,

12 Kasım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

13 Kasım Sağlık Bakanlığı,

14 Kasım Dışişleri Bakanlığı,

15 Kasım içişleri Bakanlığı,

16 Kasım Tarım ve Orman Bakanlığı,

19 Kasım Kültür ve Turizm Bakanlığı,

20 Kasım Adalet Bakanlığı,

21 Kasım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

22 Kasım Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçeleri