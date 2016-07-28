TBMM'de "Kılıçdaroğlu 146. maddeden yargılanmalı" diyen Erbay Kücet gerilimi

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirilen Erbay Kücet'in kişisel twitter sayfasında, "Kılıçdaroğlu 146'dan yargılanmalı" sözleri, CHP'li vekillerden tepki aldı. CHP'liler Kücet'in bürokrat koltuğunu bırakması gerektiğini söyledi.

TBMM’nin 15 Temmuz darbesinden sonra güvenlik önlemleri ve TBMM Başkanına boş kadrolara atama yetkisinin de masaya yatırıldığı Başkanlık Divanı toplantısında CHP Genel Başkanına "146’dan yargılanmalı" gibi birçok tweet atan bürokrat Erbay Kücet gerilimi yaşandı.



CHP, Kücet’in 15 Temmuz darbesinden sonra TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan taltif edilerek vekaleten Genel Sekreter Yardımcısı yapılmasına sert tepki gösterdi.



CHP’nin Divan Üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, Kücet’in Genel Başkan Kılıçdaroğlu hakkında attığı tweetler için mektup yazdığını hatırlattı.



"Siyaset yapmak istiyorsa koltuğundan kalksın"

“Biz bu durumu içimize sindiremiyoruz” diyen Hakverdi, Kücet hakkında gereken ne ise yapılmasını istedi. Divanın CHP’li üyesi Özcan Purçu, bürokratların siyaset yapmalarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Eğer siyaset yapmak istiyorsa bürokrat koltuğundan kalksın bu tarafa gelsin” diye konuştu.

Purçu, Meclis Başkanı Kahraman ve AKP’lilere, “Eğer bir bürokrat kalkıp Cumhurbaşkanına '146’dan yargılanmalı' derse ne yaparsınız. İz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Kücet’le ilgili gerekli işlem konusunda Başkanlık Divanı toplantısında yer alan CHP'li 6 vekil ısrar etti.



TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kahraman’a, “Bunun gereğini yapın, bu işin peşini bırakmayacağız diyerek toplantıyı bitirdi.



T24’ün aldığı bilgiye göre, TBMM Başkanı ve bazı AKP’liller Kücet’i kollamaya çalıştı. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı sıfatıyla katılan Kücet’in tüm olan biteni ses çıkarmadan izlediği öğrenildi. TBMM başkanı İsmail Kahraman’ın Kücet’in durumunu bir sonraki Başkanlık Divanı toplantısına getireceğini söyledi öğrenildi.

TCK 146. madde

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan büyük millet meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs edenler, idam cezasına mahkûm olur.

Çatıya füze sistemi yok

Başkanlık Divanı’nda 15 Temmuz darbesi, darbe girişimi gecesi bir türlü yerini bulamadıkları sığınıkların durumu ve güvenlik sistemi ele alındı.



Güvenlik konusunda, çatıya güze sistemi, savunma sistemi kurulması önerileri yapıldı. TBMM’ye yeniden tabur kurulup kurulmayacağı da masaya yatırıldı.



Ancak, milletvekillerinin ortak görüşü "Meclis’i kışlaya çevirmeyelim" oldu. Bunun üzerine giriş kapılarına bariyer konulması, mantar sistemi kurulması benimsendi. Ancak, karar alınmadı. Füze sistemi ise kabul görmedi. Polislerin silahlarının yenilenmesi de gündemde.

Kahraman’a kadro yetkisi verildi

Toplantıda, TBMM başkanı İsmail Kahraman’a boş kadrolara atama yetkisi verdi. CHP, bu talebe muhalefet şerhi düştü.