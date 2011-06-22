-TBMM'DE KAVASLARA YENİ KIYAFET TBMM (A.A) - 22.06.2011 - Mecliste 24. Dönemde kavasların kıyafetleri de yenilendi. TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan'ın, Fransa Parlamentosunu ziyareti sırasında kavasların kıyafetlerini beğenmesi üzerine, Genel Kurulda görev yapan 9 kavasın kıyafetinde değişikliğe gidilmesi gündeme geldi. Türkiye'nin önemli giyim markalarından teklif alınarak erkek ve kadın kavasların kıyafetlerinin yenilenmesine karar verildi. Gelen teklifler değerlendirilerek, kıyafetlerin ''en uygun fiyatı veren'' Beymen tarafından hazırlanması benimsendi. Gabardin siyah kumaştan, erkeklere frak, gömlek, papyon; kadınlara etek, ceket, gömlek ve fulardan oluşan yeni kıyafetler ölçülere göre özel olarak dikildi; kıyafetlere uygun siyah ayakkabı seçildi. Yapılan değişiklikle, kıyafetler ilk kez standartlara uygun frak olarak hazırlandı. Kavasların kıyafetinin ayrılmaz parçası olan gümüş zincirler de yeniden tasarlandı. Gümüş tasarımcısı Şeref Arıcı, eski zincirlerde bazı değişiklikler yaptı. Zincirlerdeki halkalar büyürken, ortasındaki ayyıldız ise biraz daha belirgin hale getirildi. Kıyafetler yemin törenine yetiştirildi. Kavaslara giydirilen kıyafetler, TBMM Genel Sekreteri Kalkan ve bürokratlar ile kavaslar tarafından beğenildi. TBMM Genel Kurulunda milletvekilerine hizmet veren 7, ayrıca gizli oturumlarda görev yapan sağır ve dilsiz 2 olmak üzere 9 kavas görev yapıyor.