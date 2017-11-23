TBMM'de ‘Kanlı Pazar’ kavgası: CHP, TBMM Başkanı Kahraman'ın MTTB Başkanı olduğunda ısrarcı, Kahraman yargıya gidiyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman arasında 16 Şubat 1969 tarihinde Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan’ın öldürülmesiyle tarihe ‘kanlı Pazar’ olarak geçen olaya ilişkin başlayan tartışma tırmanarak devam ediyor.

O tarihte kendisinin Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Başkanı olmadığını önceki gün yazılı bir açıklamayla ilan eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la ilgili iddiasını sürdüren Ali Şeker önceki gün bu konuda diğer milletvekili arkadaşlarıyla yaptıkları basın toplantısında, Kahraman’ın o dönemde MTTB Genel Başkanı olduğunu gösteren dokümanları ortaya çıkardı.

TBMM albümünün 136’ıncı sayfasında yer alan İsmail Kahraman’ın özgeçmişinde 48’inci dönem MTTB Genel Başkanı olduğuna dikkat çeken CHP’li Şeker başka bir belgeyi de kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu belge MTTB’nin 49’uncu Genel Kurulu’na sunulan birinci sayfasında 15 Mart 1967 ile 28 Nisan 1969 tarihleri arasında MTTB Genel Başkanı sıfatıyla İsmail Kahraman’ın önsöz yazısı olduğunu açıkladı.

Belgeleri sunduktan sonra CHP’li Ali Şeker, “Bu belgelerden kolaylıkla anlaşıldığı üzere, Kanlı Pazar olayının yaşandığı 16 Şubat 1969 tarihinde MTTB’nin Genel Başkanı İsmail Kahramandır” dedi.

TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı da son açıklamasında, CHP’li Ali Şeker'in Genel Kurul konuşması ile CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un açıklamalarıyla ilgili yargı yoluna başvurulacağını bildirdi.

İşte CHP’li vekilin Kahraman’ı ayağa kaldıran 16 Şubat 1969 tarihindeki ‘Kanlı Pazar’ olaylarında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Başkanı olduğuna ilişkin iddialara ilişkin devam eden tartışmada yaşananlar:

20 Kasım TBMM Başkanlığı seçiminde CHP’li Şeker şunları söyledi:

“Bugün Meclis Başkanı seçimi yapılıyor. 16 Şubat 1969'da Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan kanlı pazarda öldürüldüler. 6'ncı Filoyu protesto etmek isteyen öğrencilerin toplanması üzerine, bugün Meclis Başkanı seçeceğiniz, Cemiyet Başkanı olan İsmail Kahraman'ın o gün örgütlediği çeteler tarafından katledilen Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan'ı unutmadık, unutturmayacağız.”

TBMM'den açıklama

Ali Şeker’in konuşmasına bir gün sonra TBMM Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan açıklama geldi:

20 Kasım 2017 Pazartesi günü yeni dönem TBMM Başkanlığı seçimlerini yapmak üzere toplanan Genel Kurul çalışmaları sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 16 Şubat 1969’da meydana gelen olaylara atıfta bulunarak TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman hakkında ağır ithamlarda bulunmuştur.

Milletvekili Ali Şeker konuşması sırasında ‘’ Bugün meclis başkanı olarak seçeceğiniz o gün cemiyet başkanı olan İsmail Kahraman’ın örgütlediği çeteler tarafından katledilen…’’ gibi çok ağır, gerçekle alakası olmayan ifadelerde bulunmuştur. Bu ifadelerin bu kadar rahat kullanılması izah edilemez bir durumdur.

TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman, belirtilen tarihte bir cemiyet başkanı olarak görev yapmamış, söz konusu edilen olaylarda da herhangi bir dahli olmamıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gayesi ile bu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.

Adı geçen milletvekilinin yaptığı açıklama dolayısıyla her türlü yasal hakların kovuşturulacağı da kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ali Şeker basın toplantısı düzenledi

CHP'li Ali Şeker, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının yazılı açıklaması üzerine Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün de katıldığı bir basın toplantısıyla Kahraman’a şöyle yanıt verdi:

“Makamı ve mevkii ne olursa olsun, hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Gerçekler asla gizli kalamaz, bir gün mutlaka ortaya çıkar.

İsmail Kahraman, yaptığı açıklamayla benim konuşmamda söylediğimin aksine olay tarihinde herhangi bir cemiyet başkanı olmadığını, olaylara dahli olmadığını söylemiştir.

TBMM albümünün 136’ıncı sayfasında İsmail Kahraman’ın özgeçmişinde 48’inci dönem MTTB Genel Başkanı olduğu söylenmektedir.

İnternetten kolaylıkla ulaşılabilecek olan MTTB’nin 49’uncu genel kuruluna sunulan ve 48’inci dönemi anlatan faaliyet raporunun birinci sayfasında 48’inci dönemin 15 mart 1967 ile 28 nisan 1969 tarihlerini kapsadığı görülmektedir. Bu raporun 13 ve 14’üncü sayfalarında MTTB genel başkanı sıfatıyla İsmail Kahraman’ın önsöz yazısı vardır.

Bu belgelerden kolaylıkla anlaşıldığı üzere, Kanlı Pazar olayının yaşandığı 16 Şubat 1969 tarihinde MTTB’nin Genel Başkanı İsmail Kahramandır.

Amerikan 6’ıncı filosunun İstanbul’a demirlemesini protesto eden öğrenciler 16 Şubat’ta bir yürüyüş ve ardından Taksim’de bir protesto mitingi yapacağını açıkladığında, MTTB ve Komünizmle Mücadele Dernekleri öncülüğünde 14 Şubat Cuma günü bir bayrağa saygı mitingi tertiplenmiştir. Hem bu mitingin hazırlık toplantılarında, hem de bu miting öncesi Beyazıt Caminde yapılan konuşmalarda 16 Şubat Pazar günü 6’ıncı Filo protestosuna katılacakları hedef gösteren tehdit konuşmaları yapılmıştır.

Örneğin, 1 Şubat 1987 tarihli Nokta dergisinde olayın tanıklarıyla bir Kanlı Pazar dosyası yayınlanır. Bu dosyadaki habere göre, 14 Şubat’ta MTTB binasında yapılan ortak toplantıda Komünizmle Mücadele Dernekleri Başkanı İlhan Darendelioğlu şu ifadeleri kullanmıştır: “Pazar günü komünistler miting yapacak. Biz bu mitingde savaşacağız. Silahı olan silahıyla, olmayan baltasıyla gelsin.”

Benzeri ifadeler MTTB Faaliyet Raporu sayfalarında da yer almaktadır.

İsmail Kahraman Beyazıt camiinde yaptığı konuşmada gençlik olarak 3 - 5 soysuza fırsat verilmeyeceğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştır: “Buraya tarihi kararlar almak üzere toplandık. Artık nush ve nasihat devresini tamamlayan Türk Milliyetçiliği önümüzdeki günlerde yeni Tan’lar, yeni hareketler gösterecek, Türkiye’nin sahibinin milliyetçiler olduğunu gösterecektir.”

Benzeri birçok ifade dönemin gazetelerinde de var. MTTB’nin “din elden gidiyor” nidalarıyla halkı örgütlediği biliniyor. Birazcık araştırmak gerçeklere ulaşmak için yeterlidir

TBMM Halkla İlişkiler Başkanlığı CHP'li vekillerinbasın toplantısına ada açıklama yaparak vekillere yargı yolunun açılacağını bildirdi. Açıklama şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 20 Kasım 2017 Pazartesi günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması ile 22 Kasım 2017 Çarşamba günü CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'la birlikte yaptığı basın açıklaması dolayısıyla açıklama yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Adı geçen milletvekillerinin açıklamalarındaki ifadeler tamamen asılsızdır. Toplum zihnini yanlış yönlendirmeye ve bilgilendirmeye kimsenin hakkı yoktur.

Milletvekili Ali Şeker ve Mustafa Hüsnü Bozkurt'un açıklamaları ile ilgili olarak yargı yoluna başvurulacağı kamuoyunun bilgisine sunulur."