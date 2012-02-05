-TBMM'de İçtüzük görüşmelerine devam TBMM (A.A) - 05.02.2012 - Meclis, kendi çalışma usul ve esaslarını düzenleyen değişiklik için mesai yapacağı yeni bir haftaya giriyor. Geçen hafta tartışma konusu olan AK Parti grup başkanvekillerinin verdiği TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, 7 Şubat Salı günü, tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan teklif temel kanun olarak iki bölüm halinde ele alacak. Muhalefetin ''söz hakkımız kısılıyor'' diyerek karşı çıktığı en önemli değişiklik; Danışma Kurulu önerileri üzerinde görüşme yapılmamasını, ayrıca grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekilinin 5 dakikayı geçmemek üzere konuşmasını öngörüyor. Teklifle, Genel Kurulun, 15.00-19.00 olan çalışma saatleri, 14.00-20.00 olarak değiştiriliyor. Genel Kurula; çalışma düzenini bozucu döviz, pankart ve materyal getirilemeyecek, bunların getirilmesi kınama cezası gerektiren haller arasında yer alacak. Genel Kurul; 7 Şubat Salı günü 15.00-20.00, 8 Şubat Çarşamba ve 9 Şubat Perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. -Komisyonlar- TBMM'deki ihtisas komisyonları gündemlerindeki konuları görüşecek. Çevre Komisyonu, 8 Şubat Çarşamba günü yapacağı toplantıda, petrol kirliliği zararının tanzimi için bir uluslararası fonun kurulması ile ilgili uluslararası sözleşmenin 2003 protokolüne katılmanın uygun bulunduğuna dair yasa tasarısı ile 2001 gemi yakıtlarından kaynaklanan petrol kirliliği zararının hukuki sorumluluğu hakkında uluslararası sözleşmeye katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısını ele alacak. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 9 Şubat Perşembe günü, elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısını görüşecek. Yeni anayasa çalışmalarını yürüten TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ise, 7 Şubat Salı günü toplanacak.