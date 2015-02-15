TBMM'de 'iç güvenlik' mesaisi; Barolar yarın Meclis'e yürüyor

CHP, MHP ve HDP'nin geri çekilmesi taleplerine rağmen polise 'üst düzey' yetkiler veren İç Güvenlik Yasa Tasarısı 17 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu'na geliyor. Tasarı öncesi Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, İzmir Barosu başta olmak üzere dört bir yandan avukatlar yarın 16 Şubat Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara Adliyesi’nden TBMM'ye yürüyecek.

TBMM Genel Kurulu'nda iki kez görüşmeleri ertelenen "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı son dakika sürprizi olmazsa 17 Şubat Salı günü Genel Kurulda.

132 maddelik tasarı 'temel kanun' olarak 5 bölüm halinde görüşülecek. İktidar, TBMM'yi tasarı nedeniyle hafta sonları da çalıştırmayı düşünüyor. 17 Şubat-6 Mart tarihleri arasında kesintisiz bir çalışya amaçlanıyor.

AKP Grubu, son dönemde boş sıralarla dikkat çeken Genel Kurul koltukları için önlem alıyor. İç güvenlik mesaisinde fire yaşanmaması için bakan ve milletvekillerine programlarını bna göre ayarlalamaları istendi.

Ankara Barosu da, iç güvenlik mesaisi öncesinde yarın TBMM'ye avukatlar cübbeleriyle TBMM'ye yürüyecek. Barodan yapılan yazılı açıklama şöyle:

İç Güvenlik yasa olarak ifade edilen ancak sıkıyönetim yasasını aratmayacak düzenlemeler içeren tasarı, 17 Şubat 2015 tarihinde Meclis gündemine alınacaktır.

Anayasal haklarımızı yok sayan, hukuk devletine ve kamu düzenine aykırı tasarının geri çekilmesi için İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlatılan “Adalet Nöbeti” ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen yürüyüş ile devam eden eylemler dizisinin son ayağı, Ankara Barosu öncülüğünde düzenlenecek yürüyüş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacak.

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu ve İzmir Barosu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki barolara mensup meslektaşlarımızın katılımı ile 16 Şubat Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara Adliyesi’nden Meclis’e cübbelerimizle yürüyeceğiz.

Hukukun üstünlüğünü savunmak ve geliştirmek Baroların yasal görevidir. Barolarımızın katkısı ve meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştireceğimiz bu yürüyüş ile avukatların, özgürlüklerimizi yok eden güvenlik paketine karşı olduğunu göstereceğiz.