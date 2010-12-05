-TBMM'DE HSYK KANUNU TASARISI MESAİSİ TBMM (A.A) - 05.12.2010 - TBMM Genel Kurulunun, gelecek hafta başlanacak bütçe görüşmelerinden önce Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu Tasarısını yasalaştırmak için çalışması bekleniyor. HSYK'nın kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usullerini yeniden düzenleyen tasarı, önceki HSYK'nın meslekten çıkardığı hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolunu açıyor. Önceki HSYK'nın meslekten çıkarma cezası verdiği hakim ve savcıların, bu cezanın kaldırılması için idari dava açmadan önce tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula başvurması gerekecek. Hakimlik ve savcılık mesleğine kabulde aranan niteliklerin kaybedilmemiş olması şartıyla bu kişilerin, mesleklerine tekrar atanmasına karar verilecek. Başvuru reddedilirse, Danıştaya dava açılabilecek. Tasarıya göre, HSYK üyeliği seçimleri 4 yılda bir yapılacak. Seçimler, YSK'nın yönetim ve denetiminde gerçekleştirilecek. HSYK üyeliği için aday olanlar, kendilerini tanıtan ve mesleki konularda düşüncelerini açıklayan mektup, elektronik posta, kısa mesaj gönderebilecek, kapalı yer toplantısı yapabilecek. Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisinde yapılacak seçimlerde, her hakim ve savcı, seçilecek asıl ve yedek üye toplamı kadar aday için oy kullanabilecek. Alt komisyona sevk edilen ve bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran ''Torba Tasarı''nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunların uygulamasına ilişkin tasarılar ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının gelecek ay yasalaşması konusunda varılan mutabakat doğrultusunda, grubu bulunan partilerin katılımıyla oluşturulan komisyon da bu hafta içinde çalışmalarına başlayacak. -SPORDA ŞİDDET- Öte yandan, spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet konusunda kurulan Meclis Araştırma komisyonu bu hafta çalışmalarına başlayacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Nazım Ekren'in başkanlığını yaptığı komisyonda, 7 Aralık Salı günkü toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'in görüşlerine başvurulacak. Komisyon 8 Aralıkta Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bekir Yunus Uçar'ı; 9 Aralıkta da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber ile Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ı dinleyecek.