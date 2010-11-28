-TBMM'DE HSYK KANUN TASARISI GÖRÜŞÜLECEK TBMM (A.A) - 28.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe maratonunu tamamlayan Meclis, bu hafta da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek. TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesini öngören HSYK Kanunu Tasarısı'nın görüşülmesi bekleniyor. Tasarı, önceki HSYK'nın meslekten çıkardığı hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolunu açıyor. Önceki HSYK tarafından haklarında meslekten çıkarma cezası verilen hakim ve savcıların, bu cezanın kaldırılması için idari dava açmadan önce tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula başvurması gerekecek. Hakimlik ve savcılık mesleğine kabulde aranan niteliklerin kaybedilmemiş olması şartıyla ilgilinin bu mesleklere tekrar atanmasına karar verilecek. Başvurunun reddedilmesi durumunda Danıştay'a dava açılabilecek. Tasarıya göre, HSYK üyeliği seçimleri 4 yılda bir yapılacak. Seçimler, YSK'nın yönetim ve denetiminde gerçekleştirilecek. Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi'nde yapılacak seçimlerde, her hakim ve savcı, seçilecek asıl ve yedek üye toplamı kadar aday için oy kullanabilecek. HSYK Birinci Dairesi; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay'dan seçilen 1, adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilen 3, idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilen 1 ve Cumhurbaşkanınca seçilen 1 asıl üyeden oluşacak. İkinci Daire, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen 1'er, adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilen 2, idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilen 1 ve Cumhurbaşkanınca seçilen 2 asıl üyeden meydana gelecek. Üçüncü Daire, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen 1'er, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilen 1, adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilen 2, idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilen 1 ve Cumhurbaşkanınca seçilen 1 üyeden kurulacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı daire başkanı seçilemeyecek. HSYK üyeliği seçimleri 4 yılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 65 gün içinde yapılacak. HSYK üyeliklerinin ölüm, emeklilik, istifa gibi nedenlerle boşalması halinde, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelikler için boşalmayı takip eden 60 gün içinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyelerin seçimi yapılacak. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanacak. HSYK üyeliği için aday olanlar, kendilerini tanıtan ve mesleki konularda düşüncelerini açıklayan mektup, elektronik posta, kısa mesaj gönderebilecek, kapalı yer toplantısı yapabilecek. -KİT KOMİSYONU- TBMM KİT Komisyonu, bu hafta da denetimlerini sürdürecek. Türkiye Petrolleri AO'nun 2008 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi 1 Aralık Çarşamba; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile bağlı ortaklıkları ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin aynı yıla ait hesap ve işlemlerinin denetimi ise 2 Aralık Perşembe günü yapılacak. Sporda şiddet ve kulüplerin sorunları konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 1 Aralık'ta toplanarak çalışmalara ilişkin yol haritasını belirleyecek. Genel Kurul, daha önce alınan karar gereği, 30 Kasım salı günü 15.00-23.00, 1-2 Aralık çarşamba ve perşembe günleri 13.00-23.00, 3 Aralık cuma günü ise 14.00-23.00 saatleri arasında çalışacak.