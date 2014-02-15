TBMM’de HSYK düzenlemelerine 'kapalı devre' görüşmesi

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nda, HSYK yasa teklifinin görüşmeleri hafta sonuna denk gelince Meclis TV’den verilemedi. Kamuoyu, Meclis TV ‘den kavgalı-gürültülü müzakereleri izleyemedi. AKP’nin, CHP, MHP ve BDP’li milletvekillerinin kürsü konuşmaları, neye itiraz ettikleri ve neyi savundukları da ekrana yansımadı. Meclis kendi iç bünyesinde kapalı devre olarak kanun görüşmelerini takip etti. Muhalefet, uzun süredir Meclis TV yayınlarından şikâyet ediyor.

Adalet Bakanı’ndan bilgilendirme

HSYK görüşmelerine saat 18.00’de geçildi. Ancak, muhalefet Anayasaya aykırılık iddiasında bulundu. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, oturuma ara verdi. 45 dakikalık bir arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefet partilerinin grup başkanvekillerini bilgilendirdi. Yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi verdi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, verilen arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın teklifte yapmayı düşündükleri değişiklikler konusunda gruplara bilgi verdiğini belirterek, "Bu, tamamen Bakanı dinleme mahiyetinde bir görüşmeydi. Maddelere yönelik müzakere yapılmadı. Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdüğümüz bazı düzenlemeler konusunda Hükümet adım atıyor ama halen Anayasaya aykırılığı çok açık olan bazı düzenlemeler teklifte olduğu gibi korunuyor. Örneğin, teftiş kurulu başkanının, başkan yardımcılarının atanması, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte teftiş kurulu başkan ve yardımcılarının görevinin sona ermesi ve benzeri bazı düzenlemelerdeki anayasaya aykırılıklar devam ediyor. Sayın Bakan sadece bilgi verdi, müzakere yapmadık. Sayın Bakan'a verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal da Bozdağ'ın HSYK ile ilgili yasa teklifinde iyileştirici önergelerle düzenlemeler yapılacağına dair bilgi verdiğini belirterek kendisine teşekkür etti. Bal, "Ama özü itibarıyla teklifin Anayasaya aykırılığı konusundaki görüşümüz devam etmektedir" dedi.