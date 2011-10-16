-TBMM'de gündem yeni anayasa TBMM (A.A) - 16.10.2011 - Meclis, yeni anayasa çalışmaları için bu hafta çalışmaya başlayacak. Anayasa hazırlık komisyonu, ilk toplantısını 19 Ekim Çarşamba günü yapacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığındaki toplantıda, Komisyonun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Komisyon; AK Parti'den Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP'den Konya Milletvekili Atilla Kart, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, MHP'den Konya Milletvekili Faruk Bal, Antalya Milletvekili Tunca Toskay, Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, BDP'den Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan oluşacak. TBMM Genel Kurulu, haftaya denetim konularıyla başlayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 18 Ekim Salı günü sözlü soruları yanıtlayacak. Genel Kurul, bu hafta uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair yasa tasarılarını görüşecek. Genel Kurul, bu hafta 15.00-19.00 saatleri arasında çalışacak. -Bütçe Meclise geliyor- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Tasarısı, 17 Ekim Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulacak. Bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülme takvimi de belli olacak. -Komisyonlar- TBMM KİT Komisyonu bu hafta denetimlerini sürdürecek. Komisyon; 19 Ekim Çarşamba günü PTT ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 20 Ekim Perşembe günü ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2009 yılı hesaplarını inceleyecek. TBMM Tarım, Orman, Köyişleri Komisyonu, 20 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında tarım alanında imzalanan anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa tasarılarını görüşecek. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, 20 Ekim Perşembe günü bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarıları ele alacak.